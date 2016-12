"Facebook-ul nu este spaţiul în care ne dezvoltăm intelectual"

5

Frustratelor, nu ne dam demisia, ca nu vrem in cancelarie! E urâăăt! Nu ne place acolo, e câș! Noi vrem in cabinetul nostru, e frumos, nu ne deranjeaza nimeni, putem sa ne retragem acolo cand ne enerveaza cineva. Si ....in afara de asta, l-am mobilat dupa pofta inimii, ne simtim ca acasa, am investit timp, bani si sentimente pozitive si negative in amenajarea lui! Si mai duceti-va naibii odata de-aici, lasati-ne in pace! Daca vrem, putem sa ne si incuiem in living daca ne stresati! Să lucram in tihnă la....stiti voi ce. Vreti neaparat buba? Sâc! Noi suntem șefele, nu voi!

Răspuns la: Jos regimul dictatorial al lui Stan!

Adăugat de : Nu pe Facebook, ci aici:, 8 februarie

Stan, Popa, asa cum ati avut imeeeensa nesimtire de a comite nenumarate abuzuri timp de 4 ani....foarte lungi, trbuie sa cautati in voi si putin...