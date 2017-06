Fabuloasele salarii la care profesorii ar putea spera peste cinci ani

2

Ala e salariul brut..daca e 2022 brut ptr.un profesor debutant,daca ia 1500 lei in mana,sa zica mersi.Asta in conditiile in care o asistenta- cu postliceala- ajunge la 30-3500lei,plus bonuri de masa.Cine e fraier sa isi bata capul cu atatea examene de grad,inspectii,sa se certe cu parintii,ca stiu eu mai bine decat profesorii,ca sa castige 1500?pana si un biet fruntas in armata fara bacalaureat are 2500lei salariul..sa fim seriosi.Oricum salariile alea sunt tepe,dupa ce ca sunt mici,se lauda de parca cine stie ce ar fi.Pe langa asta,daca aveti timp sa credeti minciunile astora,foarte bine,urmeaza impozitul pe gospodarie,pe langa impozitul pe salariu,ca sa poate sustine aceste mariri de 200-300ron.O sa va iasa pe nas maririle astea invizibile(la profesori) si nu numai, o sa platiti taxe de 3 ori mai mari,ca sa poata acoperi toate promisiunile.