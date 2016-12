Expoziţie Internaţională de Grafică Satirică „Omul şi Vinul”

Expoziție Internațională de Grafică Satirică „Omul și Vinul”

Wild Art continuă seria evenimentelor culturale, lansând cea de a doua estivală dedicată revigorării vieții culturale dobrogene, într-o perioadă declarată oficial de „campanie”, în care diverși „candidați” ne trezesc din vremurile amnezice în care trăim, reamintindu-ne de ce, cum, pentru cine și când trebuie să votăm.Deși Wild Art este o asociație culturală și prin definiție „nu face politică”, încă de la înființarea sa a fost într-o continuă campanie de promovare a educației, a culturii și în general de promovare a tuturor valorilor, prin diverse mijloace interesante și originale și cu ajutorul multor oameni deschiși atât către trecut cât și către viitor.Tonul campaniei Wild Art diferă, fără îndoială, de cel al campaniilor tradiționale, fiind o campanie continuă, altfel, ce anunță întotdeauna confruntări și deturnări publice ale imposturii, așezând cultură și educația într-o postură bine meritată dar demult uitată.Fără a impune ideologii abuzive, Wild Art folosește ca reper central actuala campanie cu scopul de a reaminti politicienilor că fără educație, fără cultură nu vor exista în viitor oameni pregătiți real în nici un domeniu pentru care fiecare dintre ei militează, sănătate, învățământ, mediu, etc. Wild Art stimulează interesul politicienilor și nu numai de a se alătura demersului asociației și de a prelua politica educațională și culturală a acesteia cu îmbunătățiri la modul practic și verosimil din partea acestora sau chiar oferindu-le „ready-made”.Primul eveniment cultural al estivalei Wild Art are loc vineri, 25 mai, ora 18.00, la una din noile locații ale verii, Hotelul Olimpic din stațiunea Jupiter, unde se va desfășura o Expoziție Internațională de Grafică Satirică, denumită „Omul și vinul”, expoziție ce a reunit artiști cunoscuți precum: Michail Zlatkovsky din Rusia, membru al Academiei de Umor din Franța și decorat cu Legiunea de Onoare, președintele general al FECO cea mai mare organizație a graficienilor satirici din lume, olandezul Peter Nieuwendijk, ucraineanul Yuri Kosobukin posesorul celor mai numeroase premii internaționale, precum și caricaturiști editorialiști Cristian Marcu, Cristian Țopan, Matei Gheorghe-Mateo, Leonte Năstase, Costel Pătrășcan, Ovidiu Boarță - Boa, Mihai Boacă din România, Anatoly Stankulov din Bulgaria și Nikola Otas din Serbia. Pe toată durata vernisajului, artiștii vor realiza lucrări „live”, atât caricaturi tematice cât și portrete „sarja”, în timp ce invitații vor degusta vinuri alese oferite de Vinarte.Expoziția Internațională de Grafica Satirică „Omul și Vinul” a fost prezentată anterior la Muzeul Țăranului Român din București și este organizată de Wild Art în colaborare cu Uniunea Caricaturiștilor din România și Federation of Cartoonists Organisations Romania, Hotel Olimpic, Jupiter, Barbu Stere, care de altfel a fost prezent la toate evenimentele Wild Art.