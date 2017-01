Expoziţie de fotografie „Identităţi vizuale“ - o explorare a personalităţii şi a sinelui

La parterul Bibliotecii Județene „I.N. Roman“

Expoziție de fotografie „Identități vizuale“ - o explorare a personalității și a sinelui

Suzana Popa și Sebastian Popa nu sunt frați, așa cum am fost tentați să credem văzându-le numele pe afișul expoziției lor personale intitulate „Identități vizuale”, pe care o puteți vizita la parterul Bibliotecii Județene „I.N. Roman” până pe 23 septembrie. Sunt, în schimb, colegi de an la Universitatea Națională de Arte din București și vara aceasta, la sugestia profesorului lor Cezar Șuteu și consultați artistic de Constantin Grigoruță, fiind și în prag de diplomă, au dat frâu liber imaginației, ajungând să aleagă dintr-o multitudine de fotografii cele 42 expuse și vernisate miercuri, 16 septembrie. Împreună cu cinci prieteni care au acceptat să fie pictați pe față în culori speciale de facepainting, chiar și cu tempera, dar și inserții de hârtie și tot soiul de alte materiale, precum staniol sau fașe, cu prea puține îmbunătățiri aduse printr-un program de calculator intitulat Photoshop, au dus la capăt un experiment ce-și dorește să exploreze personalitatea umană, dar, de ce nu?, oarecum să șocheze prin idee. „Am avut ca sursă de inspirație câteva curente cum ar fi poantilismul, dar și lucrările unor designeri de modă. Am aplicat, de asemenea, și niște proiecte din timpul facultății, exersate la structuri geografice”, ne mărturisea Sebastian Popa, absolvent al secției design a Cole-giului Național de Arte „Regina Maria”. I s-a alăturat în descrierea incursi-unii Suzana Popa, absolventă a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. „Am vrut să marcăm într-un fel și scena constănțeană, având în vedere că în București altele sunt perspectivele referitoare la universul acesta al fotografiei. Ne-am dorit să realizăm o chestie atipică, niște portrete speciale, care să înfățișeze niște circumstanțe și niște tipologii aparte”. În expozeul său legat de găzduirea acestei expoziții inedite, Nora Ioil, șef secție Copii în cadrul Bibliotecii județene, recunoaște că nu i s-a oferit prilejul să se ocupe în mod special de fotografie, nereușind să treacă de stilul clasic și poza de familie. „Tot ce depășește acest cadru este un mister pentru mine, un mister plăcut, care îmi oferă o frisonare estetică atunci când privesc fotografiile de pe simeză. O imagine mai mult sau mai puțin asemănătoare lucrurilor văzute și nevăzute poate fi pusă într-un cadru fotografic și oferită neofiților. Încercând să fac o paralelă cu pictura, am realizat că ar fi o greșeală, pentru că fotografia aduce cu sine altceva, de o subtilitate și o profunzime evidentă, o viziune psi-hologică personală. Fotografia înseamnă o rupere, o emancipare de realism în general. Impresionantă rămâne paleta coloristică complexă, superb pusă în valoare de negrul passe-partout-ului”. Cu toate că l-am regăsit pe afiș în calitate de consultant artistic, prof. Constantin Grigoruță este acel factotum din umbră, modest, dar omniprezent: „Aveam mustrări de conștiință că i-am orientat către design de obiect, pentru că și eu am făcut asta și am simțit că-ți oferă mai multe satisfacții. Dar acum, în fața acestor lucrări mă bucur că s-a întâmplat așa și trebuie să aibă curaj că sunt la fel de buni ca cei care sunt la secția design grafic”. Pe 23 septembrie, expoziția se mută la București, cel mai probabil la sediul OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), instituție cu care prof. Constantin Grigoruță poartă tratative legate de un proiect asemănător cu cel desfășurat la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța.