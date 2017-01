Expoziţie culinară la Palatul Copiilor

Expoziție culinară la Palatul Copiilor

Desfășurat anul acesta sub deviza „Educație pentru egalitate de șanse“, festivalul ce are loc la Palatul Copiilor va găzdui astăzi o expoziție de produse culinare realizate de elevii Colegiului economic „Carol I“ și cei de la „Fair Play”. De asemenea, în laboratorul de informatică al aceluiași colegiu, astăzi și mâine are loc prezentarea ofertei de cursuri ECDL și EQUALSKILLS.