Expoziţia „Regata Cartofilă“ completează Black Sea Tall Ships Regatta

articol inutil, nu umplut pagini

Daca autoarea ar fi scris din timp acest articol, intrucat evenimentul din port a inceput de vineri,parca, poate ca lumea care s-a perindat pe acolo atatea zile ar fi ajuns sa vada si aceasta expozitie...Pacat de initiative, este interesanta tematica! Imi pare rau ca am fost 2 zile la eveniment - Regata Marii Negre_ dar nu am vazut nimic din ce se spune in articol...La noi organizarile si mediatizarile lasa mult de dorit!!! Si aspectul care lipseste cu desavarsire din "ingeniosul" articol este locul unde s-a realizat aceasta expozitie si lansarile de carte...In aceste conditii, ce ne comunica? Daca nu s-ar apuca de scris articole toti amatorii, poate ar fi mai bine...Daca s-ar face o mai buna selectie a asa-zisilor jurnalisti la angajari, poate ar fi mai bine, poate am fi si noi mai informati cu stiri de calitate, nu doar despre infractiuni, omoruri, accidente, certuri, batai, disparitii, monden s.a.m.d.... Dar poate ca si salariile angajatilor sunt pe masura articolelor, asa ca atunci de ce sa avem pretentii???