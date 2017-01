Experţii Ministerului Educaţiei şi sindicaliştii dezbat pachetul legislativ pentru educaţie

Legislație nouă pentru învățământul românesc

Experții Ministerului Educației și sindicaliștii dezbat pachetul legislativ pentru educație

În aceste zile, se decide soarta învățământului românesc. Mai marii ministerului Educației, Cercetării și Tineretului discută astăzi și mâine, la Sinaia, modi-ficările legislative din domeniul școlii românești. Dezbaterile durează trei zile și se axează pe discutarea proiectelor de lege a învățământului preuniversitar și învățământului superior, respectiv Statutului personalului didactic. La întâlnire participă experți din cadrul MECT, cei care au elaborat proiectele de acte normative, reprezentanți ai unor federații sindicale și ai orga-nizațiilor naționale studențești. Controverse și acuze Dacă inițial s-au arătat de acord cu modificările propuse de Mi-nisterul Educației, ulterior, sindicaliștii din învățământ s-au de-clarat nemulțumiți de unele schimbări. Federația Educației Naționale acuză chiar reprezentanții MECT că nu le-au trimis la timp proiectele pentru a le putea discuta și face propuneri. FEN a făcut deja un apel către președinții partidelor parlamentare solicitându-le să nu susțină în niciun fel proiectele legislative ale ministrului Cristian Adomniței. „În condițiile în care vor fi adoptate în această formă, proiectele, ce ne-au fost transmise cu 72 de ore înainte de data propusă spre negociere, vor aduce mari prejudicii sistemului educațional. Modul în care acestea au fost realizate și promovate ne face să credem că se dorește o politizare liberală extremistă a școlii românești și o distrugere a valorilor câștigate odată cu Revoluția din decembrie 1989“, a declarat Cătălin Croitoru, președintele FEN. Religia obligatorie, telefoanele interzise În ceea ce privește modificările legislative, cele mai importante vizează obligativitatea studierii religiei la școală, interzicerea folosirii mobilelor în timpul orei și amenzi pentru părinții care nu se asigură că elevii se duc la școală. În proiectul de lege se specifică faptul că religia este disciplină obligatorie, până în clasa a 10-a, dar că poate fi înlocuită în clasele a 11-a și a 12-a cu o altă materie. Reprezentanții sindicatelor din învățământ sunt însă împotriva acestei prevederi, pentru că, spun ei, elevii nu ar trebui să aibă prea multe materii, mai ales în anii terminali, când trebuie să se pregătească pentru examenele de bacalaureat și de admitere la facultate. O altă prevedere a legii arată că elevii nu vor avea voie să își filmeze profesorii în timpul orelor sau în pauză decât cu acordul acestora. În caz contrar, vor fi sancționați. De asemenea, dacă elevii vor chiuli de la școală, părinții vor suporta consecințele. Ei vor plăti între 500 și 2.000 de lei, dacă odrasla absentează nemotivat. Polițe de asigurare pentru elevi și profesori Elevii și profesorii vor avea însă și avantaje, beneficiind de o poliță de asigurare, dacă se accidentează cumva în timpul orelor de curs. În plus, elevii vor primi reducere de 75% și nu de 50% ca până în prezent, la intrarea în muzee, spectacole, operă sau film. Noul cadru legislativ mai specifică faptul că niciun magazin cu produse din tutun sau băuturi alcoolice nu are voie să fie amplasat la mai puțin de 300 de metri de o școală, față de 200 de metri, până în prezent. Proiectul va fi înaintat Parlamentului pe 1 septembrie. Ei vor plăti între 500 și 2.000 de lei, dacă odrasla absentează nemotivat. Polițe de asigurare pentru elevi și profesori Elevii și profesorii vor avea însă și avantaje, beneficiind de o poliță de asigurare, dacă se accidentează cumva în timpul orelor de curs.