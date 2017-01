Experienţa suedeză a echipei de la Liceul Internaţional de Informatică

Experiența suedeză a echipei de la Liceul Internațional de Informatică

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La începutul acestei luni, la Nikoping, Suedia, reprezentanții Liceului Teoretic Internațional de Informatică au participat la cea de-a V-a întâlnire a proiectului Leonardo da Vinci LLP/LdV/PAR/2012/RO/051, cu titlul Investigating the usage areas of tablet PCs, găzduită de partenerul suedez „Swedish TelePedagogic Knowledge Centre AB”. Din echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică, au făcut parte eleva Elif Memet și prof. Claudia Bosoancă; ele s-au întâlnit cu membrii echipelor din Suedia, Turcia („Baskent Egitim, Yayin ve Ticaret Limited Sirketi”), Italia („Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana”) și Germania („Berlink ETN”). La această întâlnire, s-au discutat modalități prin care profesorii pot realiza site-uri web ce pot fi folosite ulterior ca mijloc de studiu și interacțiune dintre elevi și profesor. De asemenea, Elif a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie al elevilor din diferite orașe din România (Bacău, București, Con-stanța, Galați, Cluj Napoca, Brăila, Oradea), având ca subiect folosirea tabletelor PC în educație. Elevii au răspuns la întrebări de genul „În ce măsură crezi că folosirea tabletelor PC te va ajuta la studiu?”, „Care crezi că sunt cele mai mari dezavantaje ale folosirii tabletelor PC la ore?”, „Din ce clasă crezi că ar fi bine să se înceapă implementarea folosirii tabletelor PC”, „Crezi că îți vei pierde abilitățile de scris de mână?” etc. Răspunsurile elevilor români au arătat interesul lor pentru dezvoltarea tehnologiei, pentru găsirea celor mai eficiente metode de educație, cât și realismul lor în ceea ce privește posibilitățile viitorului în învățământ. Aceste răspunsuri au fost discutate, ulterior, în cadrul întâlnirii și comparate cu situațiile din Suedia, Turcia sau Italia. În cea de-a doua zi, toți participanții au avut ocazia să viziteze capitala Stockholm. Elif și prof. Bosoancă au vizitat centrul vechi al capitalei, faimoasa clădire City Hall (unde are loc festivitatea de acordare a premiilor Nobel), Palatul regal și Ericsson Globe.