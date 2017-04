Experienţa hispanică a delegaţiei Colegiului Pedagogic

Experiența hispanică a delegației Colegiului Pedagogic

Pentru o săptămână, în Igualada și Barcelona (Spania), a avut loc a doua întâlnire din cadrul proiectului Erasmus + On the Move in Europe, la care au participat directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, prof. dr. Anamaria Ciobotaru, care este și coordonatorul proiectului, împreună cu prof. Polixenia Popescu, prof. Alexandra Moise și elevii Laurențiu Andoni și Cezar Cristurean.Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, se derulează pe o perioadă de trei ani și are ca parteneri licee din cinci țări: Olanda, Germania, Spania, Italia și Ungaria.Prima întâlnire din cadrul proiectului, cea a coordonatorilor, a avut loc în luna decembrie a anului 2016, la colegiul constănțean.Activitățile s-au derulat, de data aceasta, în cadrul liceului Pere Vives Vich din Igualada (Spania) și au fost circumscrise temei centrale a proiectului: Migrațiile în trecut și viitor.Elevii și profesorii participanți la proiect au vizitat sediul Comisiei Europene din Barcelona, unde reprezentanții instituției le-au vorbit, în cadrul unei conferințe, despre rolul Comisiei Europene în integrarea migranților.Proiectul presupune, de asemenea, realizarea unui manual care să conțină tehnici de predare și învățare a limbii materne ca limbă secundară.Următoarea vizită din cadrul proiectului va fi în luna octombrie a acestui an, în Harderwijk, Olanda.