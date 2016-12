Experienţa americană a unui premiant de la Liceul Internaţional de Informatică

Experiența americană a unui premiant de la Liceul Internațional de Informatică

Cu certitudine, mulți elevi constănțeni visează să poată vizita Statele Unite și să cunoască viața de acolo, pentru banalul motiv că văd prin filme multe lucruri interesante de peste Ocean.În luna ianuarie, Cristian Necula, elev în clasa a XII-a B la Liceul Internațional de Informatică din Constanța, a participat la un concurs de eseuri organizat de Gulen Institute Youth Platform, din Houston, SUA, alături de peste 500 de elevi din 40 de țări.Clasându-se printre primii 30 din lume și al doilea din Europa, Cristi a fost invitat la ceremonia de premiere ce a avut loc, recent, la Washington, și a călătorit acolo în mod gratuit, însoțit fiind de mama lui.Lucrarea care i-a împlinit visulMembru al Clubului de Literatură moderat de prof. Mahmut Terci, Cristi a realizat un eseu cu titlul „National Security - both sides of the Spectrum”, în care a ales să răspundă la întrebarea „Cum se pot adapta imigranții și dacă e necesar ca locuitorii țării gazdă să-și ajusteze stilul de viață pentru a-i integra?”. Soluția propusă de Cristi este adoptarea unei căi de mijloc, prin care imigranții își pot păstra tradițiile și valorile culturale specifice, fără a se organiza în enclave separate, refuzând integrarea. De asemenea, poporul adoptiv trebuie să accepte diferențele culturale ale acestora, să-i sprijine în a se integra, nepermițându-le organizări separate.Cristian a fost foarte încântat de experiența trăită: „Excursia a fost una dintre cele mai splendide și febrile experiențe pe care le-am trăit. Îmi este greu să exprim în cuvinte cât de mult mi-a plăcut. Singura mea dezamăgire este că nu voi putea să particip și anul viitor, din moment ce termin liceul în câteva luni. Cel mai bun punct a fost oportunitatea de a-i cunoaște pe ceilalți câștigători, majoritatea fiind din țări atât de depărtate încât șansele să ne întâlnim vreodată erau foarte mici: Nepal, Thailanda, Hong Kong, Burkina Faso, Qatar, Bangladesh, Suedia, Canada, etc.În prima zi, am vizitat Universitatea «George Mason», din Comitatul Fairfax, Virginia, unde ni s-a oferit un mic tur al campusului și ni s-a prezentat oferta educațională a instituției. În a doua zi, am vizitat Capitoliul, sediul Congresului Statelor Unite, unde am întâlnit câțiva congresmeni, democrați și republicani, care ne-au felicitat, ne-au înmânat diplomele și ne-au vorbit despre problema imigrației și a interculturalității. De asemenea, am vizitat Biblioteca Congresului. Pentru noi toți, a fost una dintre cele mai deosebite experiențe realizate vreodată. După aceea, am vizitat Rumi Forum - centru de înțelegere interculturală și dialog interconfesional, unde am fost invitați să ne prezentăm într-un mod succint eseurile, lucru care m-a emoționat un pic, dar am reușit să-mi expun punctul de vedere într-o manieră decentă. În ultima zi, am vizitat Washington DC pe jos, cu toate monumentele și clădirile sale importante: Lincoln Memorial, Washington Monument, Thomas Jefferson Memorial, Vietnam Veterans Memorial, Muzeele Smithsonian de Artă, Spațiu și Istorie Naturală, Muzeul Holocaustului, Muzeul celui de-Al Doilea Război Mondial și altele. Pe scurt, excursia în capitala SUA m-a lăsat uluit și extrem de încântat”.Unul dintre obiectivele acestui program este de a ajuta tinerii în a defini probleme legate de pace și armonie socială, de a le discuta și găsi soluții din propriile perspective personale. De asemenea, participarea la acest program ajută elevii în a-și construi deprinderi sociale, în a-și dezvolta abilitățile de cercetare și compunere și, nu în ultimul rând, de a interacționa și schimba idei intre ei, ca reprezentanți ai unor culturi diferite.