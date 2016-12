Există viaţă pe Kepler? Vezi ce spun specialiştii constănţeni!

Există viață pe Kepler? Vezi ce spun specialiștii constănțeni!

De câteva zile, pe paginile internetului românesc circulă cu rapiditate vestea că Terra este în competiție acidă cu o nouă planetă locuibilă, și anume Kepler 22b.Bineînțeles că informațiile nu coincid, ele înflorind de la un site la altul. Până acum, ceea ce s-a scris concret în presă e faptul că Planeta Kepler 22b se află situată la o distanță de 600 de ani lumină față de noi și are o mărime de 2,4 ori mai mare decât cea a Terrei. Din informațiile de până acum, rezultă că este prima planetă locuibilă care orbitează o stea asemănătoare Soarelui și se află la o distanță similară celei dintre Pământ și Soare, de culoare albastru.Este vorba despre o planetă mare, stâncoasă, cu o temperatură medie de 22,2 grade Celsius, similară celei dintr-o zi de primăvară de pe Pământ.Descoperirea de față este prima în care atât mărimea planetei, cât și mărimea stelei și distanța dintre cele două astre sunt similare relației Pământ - Soare.Planeta care orbitează steaua G5, botezată Kepler 22b, face o rotație completă în jurul acesteia în 290 de zile, față de 365 de zile, câte îi sunt nece-sare Pământului pentru a înconjura Soarele. În plus, planeta este cu 15% mai aproape de steaua sa decât Pământul de Soare. De aici rezultă temperatura plăcută de la suprafața sa.Un alt site, Daily Mall, susține că specialiștii au ajuns la concluzia că este de așteptat ca la suprafața lui Kepler 22b să se găsească apă în formă lichidă. Mai mult, planeta ar putea fi chiar locuită, susțin oamenii de știință.Ce spun specialiștii constănțeni?Simona Cozneanu, muzeograf al Planetariului din Con-stanța, declară că această planetă există întradevăr, însă informațiile care vehiculează pe internet nu pot fi luate încă în considerație.„Aceste date, care circulă la momentul actual despre Kepler 22b, nu sunt încă cercetate în amănunt. Este adevărat că această planetă există, iar temperatura ei este una locuibilă, orbitează în jurul unei stele asemănătoare soarelui nostru, însă restul informațiilor nu sunt oficiale.Cu toții am citit aceste date care au apărut pe internet, și bineînțeles că ne-au stârnit interesul și curiozitatea. Dar sun-tem în expectative momentan.Pentru a transmite publicului larg detalii, este necesar să facem o documentare amănunțită, iar datele care apar pe internet, trebuie să fie postate și pe un site astrologic de specialitate, ceea ce la momentul actual nu s-a întâmplat. În momentul în care vor fi postate informații oficiale, ne vom apuca de cercetări și vom oferi publicului rezultatele obținute, iar până atunci, aștep-tăm să vedem ce picanterii ne mai oferă presa românească”, a declarat Simona Cozneanu.