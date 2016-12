"Exemplul meu a ambiţionat multă lume!"

Prof. Daniela Blaga, candidat la funcția de inspector școlar general:

"Exemplul meu a ambiționat multă lume!"

Pentru cel de-al patrulea candidat constănțean la funcția de inspector școlar general, pregătirea concursului de astăzi a reprezentat, teoretic, doar o recapitulare a materiei, prof. Daniela Blaga depunându-și dosarul și la prima rundă a aceleiași competiții.Absolventă a Universității „Gheor-ghe Asachi” din Iași, Facultatea de tehnologie chimică, Secția chimie-fizică, prof. Daniela Blaga deține și un master în chimie obținut la Universitatea „Ovidius” din Constanța. A fost inspector școlar în managementul resurselor umane între anii 2007-2009 și director adjunct al Liceului Teoretic „Traian” Constanța între 2012-2015.- De ce v-ați dorit să reveniți la candidatura de inspector general?- Consider că fiecare dintre noi ajungem la un moment dat într-un moment al vieții când am acumulat suficientă expertiză, astfel încât să putem face față unui astfel de demers, doar să avem puterea și curajul să o facem. Deși în prima rundă eram un „outsider” care a îndrăznit să se înscrie la un concurs la care nu trebuiau să aibă acces decât anumite persoane, se pare că am ambiționat mai multă lume și iată că acum suntem cinci curajoase.De ce am dorit să candidez? Pentru că Ordinul de ministru nr. 5557 din 7 octombrie 2011 îmi permite acest lucru, pentru că suntem într-o țară liberă încă, sper, în care fiecare poate să participe la un astfel de concurs, dacă îndeplinește anumite cerințe. Dacă legea îmi permite, dacă eu consider că pot, dacă am forța și deschiderea necesară, dacă îmi doresc o altă față a Inspectoratului Școlar al Județului Constanța, dacă îmi doresc respectul legii, obiec-tivitate, echidistanță, profe-sionalism, de ce nu aș face acest lucru?Consider că stă în puterea noastră să schimbăm men-talități, să schimbăm cutume înrădăcinate de ani buni, doar să ne dorim suficient de mult să o facem și, mai ales, să acționăm.- Care este argumentul forte al planului dvs. managerial pentru bunul mers al învățământului constănțean?- Am să vă răspund cu un citat care m-a marcat: „Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul” - Paulo Coelho.Oamenii, resursa umană, dez-voltarea personală, înțelegerea scopului lor în viață pot dărâma munții și atunci totul vine mai ușor. Motivează-i și vei avea succes în toate domeniile funcționale și structurale ale învățământului și societății.În final, doresc să urez succes tuturor colegelor mele candidate!