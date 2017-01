Examenul de licenţă 2008 este încă sub semnul întrebării

Schimbări peste schimbări la Facultatea de Litere de la „Ovidius“

Examenul de licență 2008 este încă sub semnul întrebării

Deși primul semestru se apropie de final, studenții din anii terminali nu știu încă ce au de pregătit pentru examenul de licență, dar, cel mai probabil, vor susține o lucrare de diplomă. Inițial, se cunoștea faptul că se va susține un examen scris, dar și un proiect de diplomă, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, dar nici la ora actuală nu se știe nimic sigur despre modalitatea de desfășurare a examenului. Este vorba în special despre studenții secției de jurnalism care, la începutul anului, și-au ales tema lucrării și profesorul îndrumător, pentru ca, mai târziu, să li se aducă la cunoștință faptul că, de fapt, se va susține doar un examen scris pentru că așa se procedează și la Facultatea mamă, adică cea de Jurnalism și Științele Comunicării București. Dar, pentru că secția de jurnalism, deși este subordonată Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, se află, totuși, în cadrul Facultății de Litere Constanța, s-a auzit că studenții și cadre didactice de la celelalte specializări vor și ei o singură probă. În așteptarea documentului decizional Decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, spune că încă nu s-a afișat nimic privitor la examenul de licență pentru că se așteaptă un document de la București. „Cei de la București au ales ca probă de licență examenul scris, dar noi vrem, dacă se poate, să îi întrebăm pe studenți. Tindem să înclinăm pentru lucrare, deoarece prin intermediul proiectului se relevă capacitățile creatoare ale studentului, munca de cercetare, de observare și de documentare“, a spus decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu. Până când va sosi hotărârea, fiecare student face ce vrea și ce știe: așteaptă liniștit sentința sau se apucă de studiu. Studenții profită de situație ca să nu se apuce încă de învățat O altă problemă este aceea că în vara 2008 vor termina studiile universitare atât studenții care au învățat pe vechiul sistem - de patru ani, cât și cei din prima serie care termină ciclul de trei ani cu masterat obligatoriu, numărul studenților fiind mai mare. Însă, pentru a nu exista divergențe între aceștia, ambele serii vor susține examenul după aceleași criterii. Unii studenți sunt nelămuriți, deoarece nu știu dacă trebuie să se apuce de proiect sau nu. „Îmi alesesem tema și profesorul și eram hotărâtă să încep să lucrez încă din noiembrie ca să nu mă aglomerez. Acum însă stau să aștept pentru că nu vreau nici să muncesc degeaba, mai bine citesc pentru examenul scris, care, din câte ni s-a spus, se va susține în mod sigur“, este părerea unei studente din anul IV. „Sincer, eu nu mai știu nimic. Aștept să treacă sărbătorile, poate atunci se va afla sigur ce se va întâmpla. Deocamdată mi-am strâns doar câteva materiale, dar n-am scris nimic pentru lucrare”, spune și Ana. Proiectul de licență - o metodă europeană de examen Cei mai mulți studenți speră să nu se susțină lucrarea de licență pentru că, astfel, vor avea mai puțin de pregătit și se vor putea concentra doar asupra bibliografiei pentru examenul scris care, spun ei, este și așa destul de consistentă. „M-am apucat de o lună de lucrare, și sper să susținem în cele din urmă proiectul pentru că este mai european, scoate în evidență creativitatea. Și, oricum, eu am folosit pentru lucrare și cărți care au fost în bibliografia de anul trecut”, este părerea lui Sorin, un student din anul III la Jurnalism. Tot el crede că lucrarea de diplomă nu folosește prea mult la angajare, dar merită să o faci cât mai bună pentru că îți atestă competențele obținute de-a lungul anilor de studiu. Mirela, tot din anul III de la Jurnalism, spune că ar prefera examenul scris, deoarece este mai ușor și mai practic. „Eu am tot așteptat verdictul, să știu ce am de făcut. Însă, am auzit zvonuri că se va susține lucrarea și m-am hotărât, de câteva zile, să mă ocup de ea“, a mai spus Mirela. În primăvară se așteaptă vizita Comisiei de Acreditare În prezent, se lucrează la dosarul de autoevaluare care, în opinia cadrelor didactice, va fi finalizat în luna ianuarie. Astfel, Facultatea de Litere solicită vizita Comisiei de Acreditare, care, conform regulamentului, va veni după o lună sau două de la încheierea dosarului. Această comisie, formată din trei membri, va discuta cu studenții și va observa dacă dosarul de autoevaluare corespunde cu realitatea. Dacă se va propune acreditarea, decizia va intra în Parlament, unde se va pronunța decizia finală. Se pare că abia acum lucrurile încep să se lămurească, iar studenții vor afla sigur până înainte de vacanța de sărbători ce îi așteaptă la examenul final din vară. Cât despre locul în care se va susține examenul și supraveghetori, nu se știe deocamdată nimic, dar se speră ca examenul să se susțină la Constanța, cu profesorii de aici.