Examene de simulare Cambridge la Liceul „Călinescu”

Începând de astăzi și până pe 28 martie, la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța se fac înscrieri pentru DELF (limba franceză), în vederea examenului care va avea loc pe 18 și 19 mai, și pentru DELE (limba spaniolă) - între 24 februarie și 19 aprilie, în vederea susținerii examenului ce va avea loc între 24 și 25 aprilie. Catedra de limba engleză a acestui liceu organizează și anul acesta simulări ale examenelor Cambridge, examene cu recunoaștere internațională acceptate la numeroase universități din întreaga lume și care asigură și echivalarea probei de Competențe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat. Este al 14-lea an în care liceul, ca centru atestat, organizează simulări, dar și sesiuni de examene anuale, acestea din urmă, în luna iunie. Examenele sunt organizate în parteneriat cu Consiliul Britanic (British Council Romania). Acestea sunt deschise atât elevilor din liceu, cât și elevilor de la alte licee, școli generale, chiar adulților care doresc să fie testați obiectiv, profesionist și eficient în vederea evaluării abilităților de limba engleză, în așa fel încât să poată promova cu succes examenele Cambridge propriu-zise. Trei weekend-uri din luna martie sunt dedicate simulărilor examenelor, care vor fi evaluate de profesorii abilitați Cambridge din liceu, după următorul calendar: 16-17 martie - CAE Certificate in Advanced English, 23-24 martie - IELTS International English Language Testing System, și 30-31 martie -FCE First Certificate in English. Înscrieri se fac online cu termen limită pentru toate simulările pe 11 martie. Detalii se află pe site-ul liceului, www.georgecalinescu.ro și pe site-ul catedrei de engleza - https://sites.google.com/site/lgclen/home.