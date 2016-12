Examen recunoscut internaţional, la Şcoala "Ţiţeica"

Examen recunoscut internațional, la Școala "Țițeica"

Ştire online publicată Miercuri, 18 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În anul 2014, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța demara unul dintre proiectele cele mai ambițioase: acreditarea sa, de către Consiliul Britanic, ca centru de evaluare pentru examenele Cambridge.Inițiatoarea și coordonatoarea proiectului, profesoara de limba engleză Cristina Lomnoșanu, a declarat: „Nu a fost un drum ușor și nu va fi ușor nici de acum înainte, căci acest proiect presupune o seriozitate maximă. Am pornit la drum convinși fiind că aceste simulări și examene constituie o oportunitate pentru elevii din orașul și județul Constanța de a-și testa și atesta cunoștințele de limba engleză și de a-și deschide ferestre spre o carieră care să se poată derula oriunde pe glob”.Concret, dacă la sesiunea de anul trecut au fost înscriși 59 de elevi din clasele a patra - a opta pentru examenul PET - Preliminary English Test, corespunzător nivelului B1 de studiu conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, anul acesta, mai precis duminică, 15 mai, au susținut examen 109 elevi din clasele a III-a - a XI-a pentru nivelurile PET și KET - Key English Test, acesta din urmă fiind echivalentul nivelului A2, potrivit aceluiași document reglator european. Practic, numărul elevi-lor evaluați de către profesorii examinatori ai Consiliului Britanic s-a dublat, dovedind astfel existența unui interes crescut.Partenerii acestui proiect - Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Asociația de Părinți a Școlii „Gheorghe Țițeica” - apreciază activitatea ca fiind una utilă și reușită, iar British Council a oferit, în consecință, instituției școlare constănțene certificatul Silver Member of the British Council Exams Partnership „Addvantage” Programme.