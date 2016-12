Examen de admitere la liceu şi facultate. Cine pică merge la şcoala profesională

2

Opinii invatamant

Am fost profesor in acest liceu,timp de 40 de ani. Respectul intre profesor si elevi a disparut in momentul cand au aparut in scoli persoane care nu si-au gasit de lucru in alta parte, au profitat de nevoia de invatatori sau de profesori si au ajuns sa se angajeze dupa "n" examene promovate cu nota minim admisa. Am observat ca acestia sunt foarte indulgenti atat cu comportamentul elevilor ,cat si cu lipsa de pregatire a acestora. Banuiesc ca si ei au ajuns aici prin copiatul la examene ,si de aceea chiar le permit copiilor sa copieze la unele teste. Rog sa nu se supere fostii mei colegi care in marea lor majoritate dau dovada de profesionalism in ceea ce fac.Consider ca prabusirea invatamantului a inceput sa se produca odata cu admiterea in licee si facultati pe baza de dosare. Atunci au inceput presiuni ale elevilor si mai ales ale parintilor asupra cadrelor didactice sa dea note mari, fara acoperire in cunostinte. As ca subscriu la propunerea prof. Bujenita. ca intrarea in liceu sau facultate sa se faca pe baza de examen ,organizat in conditii de stricta supraveghere. Sarbatori fericite pentru toti cei care lucreaza in Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Harsova!