Evenimente culturale de excepţie: "Oscars Nights" la NexT

Evenimente culturale de excepție: "Oscars Nights" la NexT

Festivalul Internațional de Film NexT va avea loc între 28 martie și 1 aprilie în București, la Cinema Scala și Cinema Studio, iar seminariile se vor desfășura la Café Verona Cărturești.Proiecția-eveniment „Oscars Night” face parte și anul acesta din programul Festivalului Internațional de Film NexT și va prezenta scurtmetrajele nominalizate la premiile Academiei americane de film în 2012 și câștigătorul din 2011, informează organizatorii. Programul „Oscars Night” va avea loc pe 30 martie, de la ora 20.30, la Cinema Scala.Spectatorii vor păși pe covorul roșu sub luminile reflectoarelor alături de invitații festivalului, iar după proiecție sunt așteptați la „Soundtrack Party” în Coyote Cafe, clubul festivalului, unde vor răsuna cele mai cunoscute coloane sonore, de la „Dirty Dancing” și „Grease”, trecând prin „Pulp Fiction”, până la „Fight Club” sau „The Girl with the Dragon Tattoo”.Biletul Oscars Night costă 15 lei în avans sau 20 lei în ziua proiecției și include și accesul la petrecerea din aceeași seară.