Eveniment unic în lume, la limita între SF şi realitate

La Capidava, revine ATLANTYKRON

Eveniment unic în lume, la limita între SF și realitate

Purtând genericul „Amintiri despre viitor“, săptămâna aceasta, la Capidava, se desfășoară cea de-a 27-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction ATLANTYKRON, cu participarea unor personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Irlanda și Italia.Catalogat singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 27 de ani, chiar de profil unic în lume, organizatorii ediției de anul acesta ai Academiei Atlantykron sunt Centrul Pentru Studii Complexe și Fundația World Genesis din SUA în colaborare cu Societatea CYGNUS din Suceava, cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport și cu sprijinul Știință și Tehnică și al societății Alro.Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel și predau gratuit cursuri tinerilor interesați) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de un kilometru pătrat. Peste 500 de tineri participă la demonstrații științifice și cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele. „Academia Atlantykron reprezintă o școală de vară, organizată în natură și dedicată cunoașterii. Pentru zece zile pe an, pe un ostrov sălbatic în mijlocul Dunării, de mărimea unui stadion de fotbal, care devine prietenos doar în această perioadă, aducem tehnologii de înaltă performanță, lectori de marcă, invităm virtual, prin teleconferințe, specialiști din întreaga lume să ne împărtășească din experiența lor. Activitățile din timpul Academiei Atlantykron acoperă un palier larg, pornind de la știință și cultură până la artă și sport. Aici au loc peste 30 de activități interesante, 24 de ore din 24. De-a lungul timpului, pe această insulă au trecut peste 10.000 de tineri și invitați, care au învățat reciproc, unii de la alții. Fără falsă modestie, acest eveniment, chiar fenomen, aș putea spune, a influențat viețile multor oameni. Cei mari își pot găsi un loc de muncă pentru că aici vin și reprezentanți ai marilor corporații, iar celor mici le oferim din diversitatea vieții de zi cu zi. Adolescenții au șansa de a se schimba și de a se orienta în viață, în carieră, iar invitații și lectorii găsesc multe idei interesante în urma brainstorming-urilor organizate în mijlocul naturii. Mulți tineri au evoluat în carieră și datorită informațiilor și conexiunilor obținute în timpul Academiei Atlantykron, o parte din ei deținând, în prezent, afaceri proprii, asociații, firme de cercetare sau fiind manageri și lideri în diverse domenii, pornind de la știință, corporații, până la mass-media și relații publice. Modelul pe care l-am aplicat la acest eveniment a plăcut multora și a fost preluat în România - ofer exemplul recentei Academii de vară Samuel von Brukenthal de la Avrig -, precum și în alte țări”, subli-niază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron.Potrivit echipei de organizare a Academiei Atlantykron, oamenii pot proiecta viitorul, cel mai eficient, în mijlocul naturii - natură de care nu trebuie să ne despărțim niciodată. Ca un paradox, semnalul de telefonie mobilă nu este satisfăcător în regiune, în schimb, pe insulă este asigurată conexiune wireless la internet și sunt sute de device-uri de ultimă oră. Multe evenimente și idei sunt transmise de la fața locului pe internet și, pe de altă parte, în fiecare zi este asigurată comunicarea cu invitații virtuali prin intermediul video-conferințelor.