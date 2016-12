Eveniment la Muzeul de Istorie în memoria arheologului Zizi Covacef

În aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a avut loc, ieri, lansarea celui de-al 47-lea număr al revistei Pontica. Cu apariție neîntreruptă din 1968 până astăzi, Pontica este o publicație tra-dițională în paginile căreia se regăsesc cercetători din țară, dar și din străinătate, Bulgaria, Italia sau Franța.„Volumul ne-ar fi plăcut să fie unul dintre cele obișnuite, dar din păcate, are și o parte tristă, este dedicat memoriei colegei noastre Zizi Covacef, care până în ultimul moment a fost alături de muzeu. A lăsat în urmă cărți foarte valoroase. În prezent, lucrăm la o carte dedicată Tomisului și vom pu-blica postum toată această lucrare a arheologului Covacef”, a subliniat Gabriel Custurea, directorul muzeului.Este printre puținele reviste ale Academiei Române cu asemenea ritmicitate. Custurea a declarat că de peste 40 de ani cu aceste volume instituția iese și este reprezentată cu succes în lumea internațională. Volumul, lansat ieri, are peste 600 de pagini și se adresează unui public larg avizat, doritor să cunoască istoria și arheologia spațiului danubiano-pontic și egean. O viață petrecută pe șantierul muzeului și o carte închinată arheo-logului Zaharia Covacef, care anul trecut a părăsit această lume.Cartea cuprinde studii privind istoria și arheologia spațiului danubiano-pontic, grupate pe mai multe arii tematice: Pro memoria (omagii aduse amintirii arheologului Zaharia Covacef și un studiu de specialitate, realizat pe artefacte descoperite de aceasta cu ani în urmă, dedicat de colaboratori memoriei sale), Historica (romanitate timpurie în izvoare literare antice târzii, creștinism, istoriografie bizantină), Archaeologica (preistorie, urbanism roman, arheologie funerară, ceramo-logie, obiecte de podoabă din metal, arheologie medievală), Epigraphica (analizarea a noi inscripții grecești și latine din Pontul Stâng sau a unor aspecte de natură onomastică pe baza materialului epigrafic din Dobrogea antică), Varia (studii valoroase privitoare la domeniul științelor auxiliare arheo-logiei și istoriei - analiză petrografică, iconografie, geografie istorică, arheologie subacvatică), Nomismata (studii de numismatică), recenzii, lista noilor intrări în biblioteca muzeului.