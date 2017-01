Eveniment dedicat liceenilor constănţeni la Universitatea „Ovidius”

1

Ceva nou

Cea mai noua oferta de lucru !!! Oferim curs gratuit si complet de instruire ! Succesul garantat se ascunde in ambitia noastra a fiecaruia dintre noi de a nu renunta.S-ar putea ca la batrinete sa trebuiasca sa muncesti daca nu faci ceva in plus acuma pina esti tinar. Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata nationala si mondiala.Part-time(in timpul liber 3 ore/zi) sau full-time. Cerem seriozitate maxima.Alte detalii dupa ce trimiteti textul "Info" la adresa de email: octaviangurza@gmail.com