Eveniment de marcă pentru ISJ Constanţa

Impostura

Răducu Popescu a fost numit ilegal , prin trafic de influență și nu a avut nici o legătură cu postul pe care l-a ocupat. A umilit și batjocorit un întreg sistem prin prezența sa. De fapt este produsul finit a lui Radu Mazăre. Se laudă peste tot că pus ISJ pe roate și acum poate să plece. Nimic mai fals a pus ISJ pe chituci sau mai exact pe topogan.Sub falsa corectitudine a făcut tot felul de ilegalități care in timp se vor dovedi. Ceea ce regret este faptul că sunt foarte mulți profesori valorosi pe care nu-i intreaba nimeni nimic , măcar să li se propună funcții in I.S.J .In I.S.J sunt profesori despre care nu a auzit nimeni, niciodată. Cum poți să ai autoritate profesională în fața colegilor tăi , care au olimpici internaționali ? Păcat , s-au piedut 3 ani și probabil se vor mai pierde in continuare , cu diverse activități , pentru imaginea unora sau altora.