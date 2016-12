Eveniment de interes internaţional la Universitatea „Andrei Şaguna“

Eveniment de interes internațional la Universitatea „Andrei Șaguna“

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, a avut loc festivitatea de deschidere a Workshop-ului „International University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET”.Manifestarea se desfășoară până pe 15 septembrie, în cadrul proiectului UNIVER.SEA-NET, cu durată de 24 de luni, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Transnațional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Tema centrală a workshop-ului, promovarea valorilor educaționale comune și valorificarea identităților regionale, are scopul de a readuce în atenția comunității academice și a publicului larg legăturile profunde și de lungă durată, istorice și culturale, care au fost stabilite de-a lungul secolelor peste ceea ce sunt astăzi frontierele externe ale Uniunii Europene, urmărind crearea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre.Vor participa parlamentari, membri ai Consulatelor Generale din Constanța și ai comunităților etnice, oficialități, reprezentanți ai Universității „Andrei Șaguna” din Constanța, beneficiarul proiectului, și ai universităților partenere: Universitatea Aydin, Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău (Moldova).