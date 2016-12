Evaluarea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, din partea EUA, a fost pozitivă

Evaluarea Universității „Ovidius“ din Constanța, din partea EUA, a fost pozitivă

Odată cu primirea Raportului final elaborat de experții European University Association (EUA), în Universitatea „Ovidius“ din Constanța a fost finalizat procesul de evaluare instituțională. În cadrul acestui programul de evaluare instituțională internațională (Institutional Evaluation Programme - IEP, www.eua.be/iep), procedurile și procesele existente în Universitatea „Ovidius“ din Constanța au fost evaluate în raport cu bunele practici internaționale. Acest tip de evaluare este unul comprehensiv, scopul fiind acela de a susține instituțiile de învățământ participante în program în efortul continuu de dezvoltare a managementului strategic și a culturii calității, acela de a consolida capacitatea instituțională pentru ameliorare și schimbare, prin auto-reflecție. Întregul proces s-a desfășurat în două etape. European University Association a desemnat pentru Universitatea „Ovidius“ din Constanța o echipă formată din 5 experți evaluatori, lideri de prestigiu ai învățământului superior european: Sijbolt Noorda – președinte Comisie, Președinte Academic Cooperation Association–ACA; Don McQuillan – coordonator evaluare, Universitatea Națională din Irlanda; Lucka Lorber, Prorector cu problemele calității educației, Universitatea din Maribor, Slovenia; Jacques Lanarès, Universitatea din Lausanne; Annakaisa Tikkinen – reprezentant studenți, Academic Officer, Uniunea Studenților din Universitatea Oulu, Finlanda. (http://calitate.univ-ovidius.ro/evaluare-eua/) Din partea Universității „Ovidius“ din Constanța, echipa de autoevaluare a fost constituită la scurt timp după Atelierul de lucru dedicat universităților implicate în Runda a doua de evaluare instituțională și după Workshop-ul de prezentare a procesului de evaluare, organizat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) pentru universitățile din categoria B.Evaluarea de către o agenție internațională de asigurare a calității învățământului superior, în speță EUA, a avut drept scop sprijinirea activă a universității pentru îmbunătățirea mecanismelor instituționale de asigurare a calității, dar și pentru a evalua măsura în care instituția își îndeplinește misiunea asumată. Universitatea „Ovidius“ din Constanța a trebuit să răspundă la patru întrebări: Ce încearcă Universitatea să facă? (Misiunea, scopurile, obiectivele și oportunitatea acestor norme și valori, cum se vede pe sine universitate la nivel local, național, internațional) Cum încearcă universitatea să facă ce și-a propus? (Procese, proceduri, practici și analiza eficienței acestora), Cum știe universitatea că aceste mecanisme funcționează? (Sisteme de feed-back și de monitorizare a asigurării calității), Cum se schimbă instituția în scopul de a-și îmbunătăți procesele și activitățile de la nivelul tuturor sectoarelor funcționale? (Planificarea strategică, capacitatea și dorința de a se schimba). La finalul celor două vizite, membrii echipei de experți au întocmit un Raport final care conține recomandări pentru îmbunătățirea calității și soluții strategice care să ajute Universitatea să-și atingă obiectivele și misiunea asumată (http://pc.forhe.ro/sites/default/files/universitatea_ovidius_din_constanta_final_report.pdf).În ceea ce privește conținutul Raportului, apreciem că evaluarea Universității „Ovidius“ din Constanța a fost pozitivă. Experții evaluatori au analizat pe rând domeniile de activitate: Educație și formare, Cercetare, Relația cu mediul socio-economic, Cultura calității, Relații Internaționale. De pildă, în sectorul Educație și formare, experții au apreciat că Universitatea „Ovidius“ din Constanța funcționează bine, existând o bună comunicare și interacțiune între cadre didactice și studenți, că se implică activ în recrutarea de noi studeni de bună calitate („As a teaching university OUC is performing well. There is good communication and interaction between teachers and students. The university is active in recruiting new students of good quality in a variety of ways …”, p. 13).Echipa de experți consideră că Cercetarea este esenială pentru a consolida reputaia Universității („Research is essential for building the reputation of OUC“ – p. 16) și recomandă să se stabilească un profil clar în acest domeniu („The team recommends that OUC define the nature of research in the university (application oriented or fundamental) and create an overarching strategy to build the research base of the university”). Descrierea Relației cu mediul socio-economic reprezintă în cadrul raportului un punct forte deoarece, la întâlnirile cu partenerii externi, evaluatorii au constat că aceștia se declară mulțumiți de conexiunea pe care o au cu Universitatea „Ovidius“ din Constanța, exprimându-și aprecierea pentru calitatea absolvenților („It is clear from our meetings with stakeholders that regional business and community leaders hold the university in high esteem. Representatives of a wide variety of business enterprises, as well as representatives of local government, were warm in their praise of OUC. They expressed their appreciation for the quality of the university’s graduates and the developing level of productive interaction between OUC and the region. “). Calitatea învăământului superior reprezintă un element-cheie în dezvoltarea Universității „Ovidius“ din Constanța, unul dintre elementele principale de aciune pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite mediului socio-economic. Echipa de experți subliniază faptul că structurile de asigurare a calității existente la nivelul instituției trebuie să insiste pe o procedură de auto-analiză și auto-critică, menită să consolideze cultura calităii în toate activităile instituției. Considerăm că aprecierile și recomandările experților constituie exemplu bun de schimb de bune practici, care pot asigura coerenă i armonizare unui sistem intern de asigurare a calităii. O remarcă pozitivă a fost și aceea ca Universitatea „Ovidius“ din Constanța face față financiar unui mediu neprietenos, ceea ce relevă existența unui management performant. În ceea ce privește Internaționalizarea, experții EUA apreciază inițiativa Universității „Ovidius“ din Constanța de a crea programe de studii universitare de licență și masterat în limbi străine și fac o serie de recomandări pentru o mai mare vizibilitate internațională a instituței („OUC has a flourishing programme for international students who come from neighbouring countries to study for degrees in a variety of disciplines. The team congratulates the university on this initiative and urges the further development and enhancement of the programme — so important to OUC’s international image.”) Capitolul Recomandări reprezintă un punct de plecare în stabilirea unei strategii optime pentru a răspunde provocărilor sistemului de învățământ românesc, care traversează un moment de schimbare profundă. Plecând de la recomandările primite, Universitatea „Ovidius“ din Constanța își propune să-și reanalizeze viziunea, scopurile i obiectivele, punctele forte i punctele slabe, precum i oportunităile i ameninările cu care se confruntă, să își îmbunătățească strategia, astfel încât să se mențină ca un centru universitar prestigious, ancorat în realitățile regionale, naționale și internaționale. Această experiență a adăugat plus valoare Universității „Ovidius“ din Constanța, antrenând-o într-un efort continuu de dezvoltare a managementului strategic și a culturii interne a calității la nivelul tuturor structurilor funcționale.