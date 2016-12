Evaluarea Naţională a cernut sita. Cine râde şi cine plânge

5

Genii peste noapte?

Si pe mine ma mira faptul ca au luat atat de multi nota 10 la matematica, in situatia in care nu sunt in stare sa ia 10 in cursul anului. S-au transformat in genii peste noapte? S-a dat subiecte usoare pentru cineva anume? Eu am copil care a trecut in clasa a 8 a.. Sunt foarte curioasa daca la anul se va da tot la fel de usor!!!!!!