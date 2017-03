Eu ţin cu matematica! Românilor nu le papă câinii din traistă

Eu țin cu matematica! Românilor nu le papă câinii din traistă

Colega Simona Anghel, de la Departamentul Educație, publică, în ediția de astăzi, un interviu cu onorabilul părinte Marius Moșteanu, pe o temă extrem de incitantă: calea pe care o urmează învățământul românesc, la 27 de ani de la căderea comunismului.Preotul-profesor susține un punct de vedere interesant, acela că actualul sistem de educație ticăloșește copilul, împingându-l, sub o formă sau alta, spre minciună. Marius Moșteanu își argumentează destul de solid opinia, propunând și un exemplu concret, de fapt o comparație cu sistemul educațional finlandez. Pe scurt, părintele Moșteanu acordă o notă maximă educatorilor din Nord, care îi încurajează pe copii să facă, în principiu, doar ceea ce le place, lucruri practice, pentru care au aptitudini.Personal, până la un punct, îi dau dreptate, însă, trecând următoarea barieră imaginară, opiniile nu mai coincid. Ca produs al mult hulitului sistem de învățământ comunist, acord la rândul meu o notă maximă acelei profesoare dintr-o școală a României care îi „terorizează” pe copii cu 50 de probleme de matematică. Acord o notă maximă și profesorilor de fizică, de chimie, de naturale, de istorie și de geografie care insistă că disciplinele lor sunt importante. Cele mai importante! Foarte bine că insistă. Și foarte bine că îi bat la cap pe copii. Le vor mulțumi peste ani, pentru că nu i-au lăsat de izbeliște…S-a creat un curent pe care, personal, îl consider chiar periculos pentru viitorul națiunii. Acela că elevii au de însușit, în actuala formă, foarte multe informații teoretice, pe care, ulterior, nu le vor putea pune în aplicare niciodată. Elevilor, studenților, chiar și părinților contestatari le spun următorul lucru: acele informații teoretice despre care vorbiți vă vor ajuta cu siguranță în viitor! Sub o formă sau alta, conștientizând ori nu, vă vor fi extrem de utile. Vă pot salva chiar viața. Acele informații vă ajută să vă dezvoltați gândirea, iar celui care rezolvă 50 de probleme de matematică în școală îi va fi mult mai ușor, peste ani, la serviciu, indiferent de domeniu, să identifice soluții la problemele cu care se confruntă. Matematica, fizica, geologia, chimia, toate te fac mai bun, te dezvoltă, îți dinamizează logica, gândirea.Să nu uităm un lucru. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați călătorit în străinătate sau ați avut de-a face cu elevi, studenți sau adulți străini. Câți dintre interlocutorii respectivi au cultura generală a românului? Câți știu care este capitala Kenyei (dacă or putea-o localiza pe hartă), cum sună legea lui Arhimede, câte elemente sunt în Tabelul lui Mendeleev sau ce a gândit Darwin când a conceput celebra sa teorie evoluționistă. Sigur, replica pe care am primit-o de fiecare dată a fost următoarea: Da, dar străinul știe să bată cuie, le bate bine, e perfecționist în a bate cuie o viață întreagă, iar acest lucru generează bunăstare. Lui și societății. Oare ce s-ar întâmpla însă dacă l-am scoate pe finlandez dintre cuiele lui? Cred că i-ar mânca dulăii din traistă :)) !În concluzie, așa cum spunea și părintele Moșteanu, să încercăm să luăm tot ce este mai bun din sistemele de educație. Să nu privim însă cu invidie către alții, pentru că nu sunt cu nimic mai buni decât noi! Marea lor șansă a fost că s-au născut într-un sistem social funcțional…