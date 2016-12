„Eu când vreau să fluier, fluier“, marele câştigător al Festivalului IPIFF

„Eu când vreau să fluier, fluier“, marele câștigător al Festivalului IPIFF

Sâmbătă seara, la Teatrul de Stat, Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Inde-pendenți și-a desemnat câștigătorii, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film de lung metraj de ficțiune fiind acordat produ-cătorilor Cătălin Mitulescu și Daniel Mitulescu (Strada Film), pentru filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”. Multiplu câștigător la Festivalul de Film de la Berlin 2010, „Eu când vreau să fluier, fluier”, a avut premiera la Cityplex Constanța în luna aprilie. Tot în cadrul Competiției Producătorilor de Film, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film de lung metraj documentar i-a revenit lui Vivi Drăgan Vasile (Fundația de Arte Vizuale) pentru filmul „Memoria de piatră”. De asemenea, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun scurt metraj de ficțiune a fost obținut de Ada Solomon (Hi Film Productions), pentru filmele „Icre negre” și „Lord”, în timp ce Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun scurt metraj de animație i-a revenit Cristinei Nichituș, pentru filmul „Alba-neagra”. La Competiția Școlilor de Film, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film de animație i-a revenit lui Jacob Frey, pentru filmul „Bob”, iar cu Trofeul Mării Negre pentru cea mai bună școală de film a fost distinsă Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, publicul putând urmări super-producția „Outrageously Disco”, în regia lui Nicolae Constantin Tănase. Totodată, Codin Sebastian Pop, de la Universitatea „Babeș Bolyai”, a primit Trofeul Mării Negre pentru regie, scenariu și imagine, pentru filmul „Pânza”. În afara competiției, la secțiunea indie, Trofeul Mării Negre pentru cel mai bun film indie (producție 100 la sută independentă) i-a fost acordat lui Dan Chișu (Fundația Da Kino), pentru filmul „Web SiteStory”, care a avut proiecția de gală la Constanța în martie, la Cityplex. Cunoscutul regizor Radu Gabrea, al cărui film, „Mănuși roșii”, a fost prezentat în deschi-derea festivalului, a fost recom-pensat cu Premiul de Excelență. La secțiunea „A drop of sea”, în cadrul căruia elevii au putut participa cu filme de câte un minut, Andreea Mironiuc și Bogdan Pecete au fost premiați pentru filmele „A piece of chalk” și „Domino Effect”. Competițiile din cadrul IPIFF continuă, la concursul organizat împreună cu „ArtOfMagic” putând participa studiouri de producție din România și străinătate, care au ca obiect de activitate producția de film și fac dovada realizării a cel puțin un proiect cinematografic (film artistic, documentar, videoclip muzical, etc.). Studioul câștigător va beneficia de echipamente și servicii în valoare de 100.000 de euro pentru realizarea unui film de lung metraj în format DIGITAL 2K. Studioul câștigător va fi anunțat până pe 30 iulie, pe site-ul www.ipiff.ro. Un alt concurs lansat de IPIFF este adresat tinerilor interesați de design grafic. Pentru a se înscrie, ei trebuie să realizeze un afiș pentru IPIFF 2011. Câștigătorul va primi o invitație pentru două persoane full pass la ediția de anul viitor a IPIFF, urmând să li se asigure cazarea și masa. Detaliile privind regulamentul celor două concursuri pot fi consultate pe site-ul www.ipiff.ro. Ieri, la Cityplex Tomis Mall, a avut loc ultima conferință de presă a IPIFF 2010, organizatorii anunțând că deja vor începe să caute sponsori pentru următoarea ediție a festivalului. Directorul festivalului, Dinu Tănase, a publicat, chiar, pe site-ul www.ipiff. ro, un anunț de sensibilizare a celor care s-au putea implica în finanțarea festivalului, cu titlul „Festival orfan, caută partener serios și sponsor generos”. Este așteptată, desigur, și provincia.