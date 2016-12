„Eu când vreau să fluier, fluier“ - filmul care, dacă vrea să aibă succes, are

Când v-a fost ultima dată poftă teribilă de pizza? Sau când ați vrut cu tot dinadinsul să scoateți o fată la cafea? Cât ai sănătate, se spune, le poți face pe toate. Ce se întâmplă, însă, atunci când nu ai libertate? Cum rămâne cu pizza, cu fata…? Silviu, personajul interpretat de George Piștereanu în producția „Eu când vreau să fluier, fluier”, ne-a arătat cum se descurcă cu toate aceste lucruri. Actorul a fost prezent la proiecția de gală care a avut loc miercuri seară, la Cityplex Tomis Mall, alături de regizorul Florin Șerban, de Ada Condeescu, cealaltă protagonistă, și de producătorul Daniel Mitulescu. Privat de libertate, Silviu trece prin cea mai grea perioadă din pușcărie: cele câteva zile înainte de eliberare, cele câteva zile în care se întâmplă totul. George Piștereanu are doar 20 de ani. Este anul I la UNATC și a cucerit Europa prin rolul lui Silviu, pușcăriașul de 18 ani care donează propria libertate fratelui său. Ada Condeescu este anul doi la masterat, tot la UNATC, și a interpretat rolul Anei, practiciană la penitenciar, o „studentă cu buze frumoase”. Doi actori printre deținuți adevărați, aduși din penitenciarele din Tichilești, județul Brăila și Craiova, la Topalu, unde au avut loc filmările. Despre acest lucru, și nu numai, ne-au vorbit protagoniștii „Eu când vreau să fluier, fluier” și regizorul filmului, la conferința de presă de după proiecție. Am aflat, cu această ocazie, că următorul film al lui Florin Șerban va fi turnat la Constanța, anul viitor. „El Rumano” se intitulează thriller-ul pe care tânărul regizor îl are în plan, și care va aduce în fața cinefililor povestea unui ucigaș plătit, care se întoarce în România pentru a omorî pe cineva. Deși au demarat proiectul „Eu când vreau să fluier, fluier” cu anumite prejudecăți legate de deținuți, cei doi actori și-au schimbat viziunea atunci când au ajuns să le cunoască poveștile și dramele. „În primă fază, toți am intrat cu preconcepții, dar, după ce am început să-i cunoaștem, ne-am schimbat viziunea despre această lume. Am lucrat extraordinar cu ei, de aceea la Berlin le-am dedicat premiul lor”, ne-a spus George Piștereanu, care ține legătura cu Papan Chilimbar, interpretul personajului Ursu, care i-a însoțit și la Berlinală. „Am jucat mai puține scene cu ei, dar m-a ajutat ca experiență de joc, dar foarte mult din punct de vedere uman. Am dedicat mult timp discuțiilor cu ei, dar nu dintr-o curiozitate diabolică, ci pentru că vroiam sa-i cunosc mai bine”, a spus Ada Condeescu. Succesul producției „Eu când vreau să fluier, fluier” nu se oprește la cele două premii obținute la Festivalul de Film de la Berlin, din februarie. Astfel, filmul va participa la un festival de thriller de la Bonn, eveniment al cărui invitat special este cunoscutul actor Samuel L. Jackson. Competițiile internaționale nu reprezintă, însă, marea provocare pentru regizorul Florin Șerban, ci oamenii privați de libertate, care au ocazia, în această perioadă, să vadă filmul proiectat în penitenciare. „În închisori, deținuții au televizoare care merg toată ziua pe manele, iar seara schimbă pe filme de acțiune. În momentul în care le prezinți un film diferit e o probă de foc, pentru că nu se sfiesc să se manifeste foarte plenar”. Filmul a fost proiectat la Penitenciarul Jilava, urmând să fie prezentat, în perioada următoare, la Tichilești și Târgu Ocna. La Cityplex, „Eu când vreau să fluier, fluier” poate fi urmărit de astăzi până pe 15 aprilie.