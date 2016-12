Eşti pasionat de jocuri pe calculator? Game Mania la Maritimo!

Ești pasionat de jocuri pe calculator? Game Mania la Maritimo!

Constănțenii pasionați de jocuri sunt provocați, în week-end, la Maritimo Shopping Center, la Game Mania.Maritimo a oferit, de-a lungul anilor, diferite platforme și metode de socializare, variate posibilități și oferte de cumpărături, distracție, sport, sănătate și educație. Nici jocurile nu au fost uitate, programul Maritimo în acest domeniu fiind extrem de elastic și generos. De data aceasta însă, Maritimo se adresează pasionaților de jocuri „de oameni mari”.Așadar, după succesul înregistrat în edițiile trecute, Maritimo Shopping Center reia invitațiile adresate gamerilor. Indiferent de vârstă, căci doar dexteritatea, viteza și pasiunea contează, gamerii pe console PS sunt așteptați la Intrarea 1 (zona Hervis, Domo), la Game Mania, ediția 2014. Evenimentul începe vineri, 7 noiembrie, și se va încheia duminică, 9 noiembrie, cu disputa pe tabloul principal și premierile. Pe lângă premii, concurenții vor avea parte și de multe alte surprize. La ediția din acest an, Game Mania „aruncă în joc” trei jocuri, fiecare cu podiumul și premiile lui. Este vorba despre FIFA 2015, DriverClub și Tekken Tag.La FIFA 2015, competiția se va desfă-șura 1 vs. 1, în tablouri piramidale, în așa fel încât primii doi jucători din fiecare tablou vor trece mai departe, spre tabloul principal, care se va disputa duminică, 9 noiembrie. Se va juca folosindu-se setările standard.La DriverClub, toți participanții vor juca pe un sistem time attack (cel mai bun timp), unde cei mai buni patru timpi din competi-ție vor forma podiumul de premiere. Se va juca folosindu-se setări standard, aceeași mașină și aceeași planșă pentru toată lumea, fiecare participant având dreptul la două tururi, în încercarea de a stabili cel mai bun timp.La Tekken Tag Tournament 2, competiția va avea loc 1 vs. 1, în tablouri piramidale, în așa fel încât primii doi jucători din fiecare tablou vor trece mai departe, spre tabloul principal, care se va disputa duminică, 17 noiembrie. Se va juca folosindu-se setările standard.La FIFA 2015, premiile constau în trei vouchere de câte 500 lei - pentru concurentul clasat pe locul întâi, două vouchere de câte 350 lei - pentru locul al doilea, un voucher de 500 lei pentru locul al treilea și un voucher de 250 de lei pentru locul al patrulea. La DriverClub, organizatorii ofertă, pentru jucătorul clasat pe locul întâi, două vouchere de câte 500 lei, pentru locul al doilea - un voucher de 600 lei, pentru locul al treilea - un voucher de 300 lei și, pentru locul al patrulea, un voucher de 100 lei.La competiția Tekken Tag Tournament 2, premiul pentru locul întâi este de două vouchere de câte 500 lei, pentru locul al doilea - un voucher de 600 lei, pentru locul al treilea - un voucher de 300 lei, iar pentru locul al patrulea - un voucher de 100 lei.Înscrierile se fac la Info Desk-ul Maritimo sau la locul de desfășurare a competiției, în limita locurilor disponibile.