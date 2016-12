Eşti fan BZN? Atunci trebuie să ştii asta

Ești fan BZN? Atunci trebuie să știi asta

Pe 10 octombrie , cunoscutul grup olandez BZN (Band Zonder Naam - "Trupa Fără Nume") revine în România, într-un concert la Sala Palatului, potrivit Agerpres."Ne întoarcem în România pe 10 octombrie, la Sala Palatului, pentru un concert grandios. 'Blue Eyes', 'Drumurile Noastre', 'Dance Dance' și foarte multe alte hit-uri. Sperăm să fiți acolo!", afirmă membrii trupei într-un mesaj audio transmis spectatorilor din România Celebra vocalistă BZN Anny Schilder, care anul trecut a descoperit cu tristețe cancerul la sân, este aproape vindecată!", se mai arată în comunicatul citat."Blue Eyes", "Dance, Dance", "Twilight", "Put on your Make-Up", "Just an Illusion", "If I say the Words", "The Summertime", "Waltzing Maria", "Amore" sau "La Primavere" sunt doar câteva dintre melodiile pe care membrii BZN le pregătesc pentru concertul din 2015. De asemenea, cunoscuta piesă "Drumurile noastre", melodie al cărei videoclip a fost lansat anul trecut în România, va putea fi reascultată live pe scena de la Sala Palatului.Bilete pentru concertul BZN din 10 octombrie, cu prețuri cuprinse între 50 și 500 de lei, se găsesc online pe eventim.ro, myticket.ro și bilete.ro.