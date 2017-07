Directorul Festivalului Mamaia Copiilor, Liviu Manolache:

"Este umilitor pentru un artist să vadă că publicul a luat-o razna"

Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“ s-a încheiat. Timp de câteva zile, copiii au încercat să dea tot ce-i mai bun din ei și au sperat că se vor regăsi pe lista laureaților. Din nefericire, au precizat organizatorii, evenimentul de anul acesta nu numai că s-a realizat prin mari eforturi, din cauza lipsei banilor, dar s-a „remarcat“ printr-un aspect mai puțin plăcut: un public needucat și necivilizat.„Marea noastră problemă a reprezentat-o lipsa de educație a spectatorilor. An de an, ne confruntăm cu oameni care nu știu să stea civilizat într-o sală de spectacol, care sunt dezordonați, nu știu să plătească un bilet și nu știu să piardă sau să câștige. Nu este normal să stăm să educăm părinții. Este mai mult decât umilitor pentru un artist să vadă că publicul a luat-o razna, iar această amprentă îți lasă un gust amar ca și organizator, pentru că această lipsă de educație are la bază mai mulți factori, cum ar fi lipsa de bani sau neintervenția școlii în educație”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul festivalului, Liviu Manolache.Din păcate, copiii nu au nicio șansă să se afirme, atâta timp cât festivalurile mari nu mai există. Singura lor speranță rămân posturile de televiziune, ca rampă de lansare.Anul acesta, juriul a fost format din Adrian Iorgulescu, Horia Moculescu, Viorel Gavrilă, Nico, George Natsis, Mircea Drăgan, Dan Manoliu.În calitate de președinte al juriului, Adrian Iorgulescu a declarat că „Mamaia Copiilor” a adus în scenă voci foarte bune din întreaga țară.„Copiii au cântat piese moderne, frumoase, care au impresionat juriul. În plus, am avut o secțiune nouă la Interpretare și un concurs al școlilor de canto, prin prestația copiilor care au fost în festival”, a precizat el.Muzica românească poate fi bine reprezentată pe viitorLa rândul său, Viorel Gavrilă este de părere că, la ora actuală, avem suficiente talente în devenire și că muzica ușoară românească va fi bine reprezentată pe viitor, dacă se va păstra un anumit nivel de pregătire.„Problema care mi se pare fundamentală, însă, este legată de ceea ce se cheamă învățământul de specialitate. Este foarte important ca acești copii să aibă profesori care să le dea, în primul rând, piese adecvate vârstei lor”, a explicat renumitul compozitor.Ioana Mateea Cosma, premiu special din partea „Cuget Liber“Așadar, Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor” și-a desemnat câștigătorii. Trofeul „Aurel Manolache”, la secțiunea Creație, a fost acordat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - ADA, pentru melodia „E nevoie de-o schimbare”, interpreți Angela Gheorghiu, Sara Comișan și Luca Iorgu.Trofeul „Aurel Manolache” la secțiunea Interpretare - Ina Rus din Oradea, trofeul „Tomis” la secțiunea Grupuri Show, la fel ca și premiul I la Creație nu s-au acordat. La această categorie, au fost acordate doar premiul II, care i-a revenit Ilincăi Niță, și premiul III - Alexandrina Dăriescu.Premiile secțiunii Creații-școlari au ajuns la Emma-Ioana Gherganu (locul I), Nina Elena Manolache (locul II) și Maria Bogdana Onu (locul III). La Creație-adolescenți au fost acordate doar locurile II și III, pentru Natalia Moise și Sofia Damian.Premiile secțiunii de Interpretare, la grupa de 4-6 ani, au fost câștigate de Robert Marius Condilă, Julia Maria Dobrea și Anastasia Stanciu. La grupa 7-9 ani, norocoșii sunt Briana Andreea Magdaș, Angela Gheorghiu și Mihaela Bianca Șoană. La grupa 10-12 ani, există doi copii premiați pentru fiecare loc în parte. Astfel, premiul I le-a revenit lui Rareș Andrei Ioan și Cristina Frățilă, premiul II - Patricia Crișan, Nicolae Cristian Șoană, premiul III - Amelia Nicoleta Jurcă, Ana Maria Cristiana Doană. Situația s-a schimbat la grupa de vârstă 13-15 ani, aici locul I fiind ocupat de Lisa Maria Banyai, premiul II de Maria Roberta Popa, iar locul III de Elena Yarina Cozma și Claudia Ioana Dumitru.Alți trei tineri au fost premiați la grupa de vârstă 16-17, aceștia fiind Ramona Claudia Dudu, Maria Marcelina Bilboc și Sânziana Ioana Nicolau. Premiile secțiunii Show le-au revenit, la categoria grupuri mici duo-ului „Maria”, „Chirițele” și duo-ului „Armony”. La grupuri mari, fericiții câștigători sunt membrii grupului „Steluțe dunărene”, grupul „Fantezia junior” și grupul „Armonia Music”.La toate acestea se adaugă premiile speciale in memoriam George Naghi, pentru Sarah Ștefania Șandric, Ilinca Niță, Ana Giulia Danca, Vanessa Selouk. Un premiu special i-a fost acordat de cotidianul „Cuget Liber” Ioanei Mateea Cosma.