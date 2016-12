Este sau nu învăţământul gratuit? "Păi şi sănătatea este gratuită şi plătim totul!"

8

Dezbina si condu!

Se pare ca uneori nebunia dusa pana la paroxism reuseste sa atraga adepti. Cand lucrurile sunt cat se poate de clare, cand toata lumea stie ca directorul chiar are o problema de natura psihica, probabil ca exista documentul care sa ateste aceasta tulburare, dar nu face public pentru ca nu se vrea. Se stie ca directorul inghite medicamente cu pumnul pentru a-si atenua starile depresive si a se calma in situatii de stres, si totusi, il lasam sa-si continue activitatea si sa CONDUCA O SCOALA, nu un salon dintr-un spital de boli psihice! Trebuie sa intelegeti, stimati colegi, ca in felul acesta nu o ajutati si nu va ajutati nici pe voi! Daca cineva sta in permanenta in spatele ei si o indeamna in continuu sa faca tot ce este mai rau, ptr. ca el nu mai are decat cateva luni pana la pensie si nu il mai intereseaza soarta acestei scoli, ei bine, voi ceilalti, ce faceti? II lasati sa-si duca planurile diabolice la bun sfarsit? Scoala nu e un ring de box, hai sa vedem cine castiga, cine este mai tare...Treziti-va si ganditi cu mintea voastra! Nu va mai lasati manipulati!