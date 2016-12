Eroii români omagiaţi la Strani

Eroii români omagiați la Strani

Strani este o localitate de munte, având aproximativ 3.000 de locuitori, situată în Carpații Albi, pe o vale lungă, la intrarea în una din trecătorile importante dintre Slovacia și Cehia.În perioada 16 - 26 aprilie 1945, Divizia 9 Infanterie „Mărășești”, încadrată între Diviziile 240 și 232 Sovietice, a dus lupte grele pentru cucerirea localității Strani și a înălțimilor din apropiere, unde germanii organizaseră o puternică poziție de rezistență, care interzicea pătrunderea în Moravia. Pe timpul acestor lupte, 153 de ofițeri, subofițeri, gradați și soldați români și-au pierdut viața. Inițial, aceștia au fost înmormântați în cimitirul diviziei, dispus pe un platou între localitățile Moravske Lieskove și Strani, ulterior fiind exhumați și mutați în cimitirul din Zvolen.Pentru a cinsti memoria militarilor români, pe monumentul eroilor ridicat pentru militari din localitate care au murit în cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost amplasată o placă ce amintește de eroismul acestora.În fiecare an, Primăria Strani, sprijinită de autoritățile centrale (guvern, ministerele Apărării și Agriculturii, muzeul național de istorie, etc.) organizează reconstituirea bătăliei din aprilie 1945. În rolul militarilor ruși, germani și români, care s-au confruntat atunci, acționează tineri aparținând asociațiilor și cluburilor pentru tradiții militare din diferite orașe cehe. De remarcat este faptul că ținutele sunt procurate prin eforturile financiare proprii ale acestor tineri pasionați de istorie. Din anul 2009, militarii români sunt reprezentați de membrii „Klub Vojenske Historie 43" din Brno.„Anul acesta, Asociația Națională Cultul Eroilor «Regina Maria», filiala Constanța, la invitația primarului din Strani, Ondrej Beneșik, a asigurat participarea unui grup de opt persoane pentru a participa la evenimentele comemorative legate de încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. În urmă cu câteva zile, la Monumentul Eroilor dispus în centrul localității, a avut loc un ceremonial sobru de depunere de coroane de flori, la care onorul a fost prezentat de «militarii români» din Brno, care au executat trei salve de onoare.Având în vedere că, în anul 1916, în luptele pentru apărarea Dobrogei la Cocargea (Pietreni), au murit și 13 cehi, care făceau parte din Divizia 1 Voluntari Sârbi, s-a propus analizarea posibilității de înfrățire a unei localității din zonă cu localitatea Strani. În acest scop, în vara acestui an, primarul acestei localități va efectua o vizită la Constanța”, ne-a informat colonelul în retragere Remus Macovei.