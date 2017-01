Ernest Hemingway la American Corner

Ştire online publicată Luni, 15 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, 15 martie, American Corner și Catedra de Engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța, vor organiza începând cu ora 10:00, un eveniment intitulat „Lost Generation – Ernest Hemingway”, dedicat celebrării acestui romancier care ilustrează „generația pier-dută”. Reprezentant al grupului de scriitori din istoria literaturii americane care a trăit și scris după Primul Război Mondial, a exprimat sentimentul de deziluzie al acelei perioade. Studenții invitați de la specializarea Studii Americane, anul II, vor viziona filmul „A Farewell to Arms / Adio, arme!” (1932), ecranizarea romanului cu același nume de Ernest Hemingway. Câștigător a două premii Oscar, filmul este regizat de Frank Borzage și îi are în rolurile principale pe actorii Helen Hayes și Gary Cooper. În deschiderea activității, lect. dr. Ludmila Martanovschi va prezenta opera lui Ernest Hemingway, marcată de succese editoriale precum aparițiile romanelor „The Sun Also Rises / Fiesta”, „For Whom the Bell Tolls / Pentru cine bat clopotele” sau „The Old Man and the Sea / Bătrânul și marea”. Este important de menționat faptul că printre meritele lui Ernest Hemingway se numără și acela de a fi primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1954. După vizionarea filmului, studenții vor fi invitați să compare romanul cu adaptarea lui cinematografică și vor primi un set de întrebări pe această temă. De asemenea, participanții pot beneficia de cărțile scrise de acest autor, care aparțin centrului American Corner Constanța. În încheiere, Rodica Toma, coordonatorul American Corner va pune la dispoziția studenților broșuri și reviste care cuprind informații despre viața, cultura și valorile din Statele Unite.