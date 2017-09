"Eradicarea virusului SIDA este imposibilă"

Duminică, 23 Iulie 2017

La treizeci și patru de ani de la identificarea HIV, efortul cercetătorilor continuă să fie îngreunat de capacitatea acestui virus de a se disimula în unele celule ale sistemului imunitar formând rezervoare virale care se reactivează în cazul în care tratamentul este stopat. Astăzi, cercetarea în domeniul SIDA se concentrează pe identificarea unor modalități prin care virusul să rămână în stare latentă cât mai mult timp posibil, cu ajutorul a cât mai puține medicamente și cu efecte secundare reduse, dar și prin îmbunătățirea mijloacelor de prevenție.„Eradicarea completă a virusului din corpul unui pacient este foarte dificilă, dacă nu imposibilă”, a declarat Anthony Fauci Justice, director al Institutului National pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), un organism public pentru cercetare din SUA. „De aceea ne concentrăm în principal pe remisia fără antiretrovirale", a precizat specialistul. Această „remisie funcțională” nu reprezintă însă un leac definitiv - HIV rămâne în corp, dar este atât de slăbit încât nu se mai poate nici multiplica și nici transmite unei alte persoane pentru o perioadă lungă de timp, chiar și în absența tratamentului administrat zi cu zi.În prezent, persoanele seropozitive trebuie să ia în fiecare zi medicamente antiretrovirale, remedii apărute în anii '90 și care au revoluționat viața pacienților. Însă, acestea prezintă încă multe efecte secundare nedorite (diaree, mâncărimi, greață, dureri de cap), iar furnizarea de tratamente milioanelor de pacienți implică unele costuri foarte mari.Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă medicamentele antiretrovirale zilnice celor 36,7 milioane de oameni care trăiesc astăzi cu HIV. Până la sfârșitul anului 2016 doar circa 19,5 milioane de persoane au avut acces la acestea, conform UNAIDS, programul Națiunilor Unite privind HIV/SIDA. Costul unui an de tratament în țările sărace variază între 75 de euro de persoană la peste 1.000 de euro în cazurile în care medicamentele de primă linie nu sunt eficiente, pe fondul unei rezistențe dezvoltată de virus.„Nu ne putem permite să continuăm să finanțăm o epidemie de asemenea proporții”, a avertizat Linda-Gail Bekker, cercetătoare în cadrul Centrului HIV Desmond Tutu (Africa de Sud) și președinta Societății Internaționale SIDA, care organizează conferința ce are loc între 23 și 26 iulie la Paris - locul în care oamenii de știință au identificat în laborator, în 1983, virusul responsabil de SIDA. „Dacă am putea reduce numărul de persoane care au nevoie de tratament prin remisie, ar fi fantastic”, a adăugat ea.Începerea tratamentului cât mai curând posibil după infectare pare să reprezinte cea mai bună metodă contra virusului și să ofere cea mai bună speranță pacienților, în special în cazul nou-născuților.Alte căi explorate sunt: injectarea de anticorpi pentru a neutraliza virusul, întărirea sistemului imunitar al pacienților printr-un „vaccin terapeutic” sau utilizarea de antiretrovirale injectabile cu o perioadă mai lungă de acțiune, mai arată sursa citată.Până în prezent, doar câteva persoane au intrat în remisie fără medicamente. Printre acestea se numără un grup de 14 pacienți care au luat parte la un un studiu efectuat în Franța la zece săptămâni de la infectare și care au putut întrerupe tratamentul după trei ani și au rămas sănătoși. De asemenea, în urmă cu doi ani a fost anunțat cazul unei adolescente din Franța în remisie la 12 ani de la stoparea tratamentului cu antiretrovirale.Statele Unite au anunțat în 2013 că un copil născut cu HIV și tratat în timpul primelor sale 18 luni se afla în remisie la doi ani după oprirea tratamentului, însă virusul s-a reactivat în cele din urmă, diminuând speranțele cercetătorilor. „Oamenii realizează că indiferent ce se face, dacă este întreruptă terapia de cele mai multe ori aproape toată lumea înregistrează un efect de recul”, a adăugat Fauci.În timp ce numeroși cercetători continuă căutarea Sfântului Graal, sub forma unui vaccin contra HIV, mai multe studii s-au concentrat pe diversificarea metodelor de prevenție. Inelele vaginale impregnate cu medicamente antiretrovirale s-ar putea astfel alătura clasicului prezervativ, în timp ce eficacitatea circumciziei pentru limitarea contaminării a fost confirmată.Studiile au demonstrat, de asemenea, că administrarea de antiretrovirale înaintea unui risc de contaminare - PrEP sau profilaxia pre-expunere - scade riscul îmbolnăvirii.În 2016, SIDA a ucis 1 milion de oameni, iar alte 1,8 milioane de persoane au fost contaminate, precizează AFP.UNAIDS a anunțat de curând că procentul persoanelor cu HIV care au acces la tratament medical a depășit 50% pentru prima dată, iar numărul anual al celor care mor din cauza SIDA s-a redus la aproape jumătate, de la 1,9 milioane la 1 milion, între 2005 și 2016. În Africa de sud și de est au fost înregistrate cele mai dramatice îmbunătățiri, în contextul în care numărul anual de noi infecții a scăzut cu 29% din 2010, în timp ce numărul anual de decese cauzate de SIDA a scăzut cu 42%. În aceste două regiuni din Africa, speranța de viață a crescut cu 10 ani în ultimul deceniu.Pe fondul unei tendințe în general pozitive, UNAIDS a atras însă atenția asupra evoluțiilor din Europa de Est și din Asia Centrală, singurele regiuni din lume unde infecțiile cu HIV și decesele cauzate de SIDA sunt în creștere. Se estimează că 42% din infecțiile din aceste regiuni sunt cauzate de acele contaminate folosite pentru injectarea drogurilor.