Emoţii pentru unii profesori

4

Scoala-jucărie si Albă ca zăpada

Oameni buni, am nevoie de ajutor! Mihaela, nevasta-mea, a pierdut contactul cu realitatea, nu stiu ce sa ma mai fac cu ea! Stiti ca i-am dat eu un cadou acum vreo patru ani când eram viceprimar si in PSD....Eu eram cam ocupat cu ale mele...... ,ea imi facea figuri in fiecare dimineata si-am zis 'Hai sa-i dau lu' asta ceva de facut, sa ma scutească...' Am facut pe dracu-n patru, mi-am intins antenele si am facut rost de scoala asta, 'Dan Barbilian' parcă ii zice....si i-am dat-o asa, să-si facă si ea o ocupatie, să mai uite de problemele ei inchipuite...Da' ce credeti fratilor? Tâmpita asta a luat-o in serios si acum nu mai vrea să renunte la scoală! Cică e jucăria ei, că o iubeste si....nu se dă bătută! N-am inteles-o pe-asta cu.... bătută, dar in fine....ea stie ce-are in cap. Partea mai nasoala e ca acum se identifica cu personajul ALBA CA ZAPADA si zice ca nu poate sa renunte nici la cei 7 pitici- frustrati, Cica fara ei viata n-are sens! E greu fratilor cu nevasta-mea asta....cine ma ajuta s-o conving ca nu e Alba ca zapada si ca sc. 28 nu e jucaria ei...pe viata???