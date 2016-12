Emil Hurezeanu a dat numele promoţiei jubiliare de jurnalişti

La două decenii de la înființarea Universității "Andrei Șaguna"

Emil Hurezeanu a dat numele promoției jubiliare de jurnaliști

Ieri, în Aula Magna a Universității „Andrei Șaguna” au luat loc, alături de studenții absolvenți, părinți, bunici, frați și surori, deopotrivă emoționați de solemnitatea mo-mentului ce urma să aibă loc.Primul curs festiv care a deschis tradiția șagunistă ce împlinește astăzi două decenii de existență a aparținut absolvenților Facultății de Științele Comunicării și Științe Politice.În cuvântul său de deschidere, rectorul Aurel Papari a ținut să le mulțumească studenților pentru prestigiul la care această instituție a ajuns astăzi. „Universitatea pe care dvs. o absolviți astăzi a deschis zorii învățământului universitar particular în partea de sud-est a României, fiind prima universitate particulară a zonei și rămânând în prezent singura universitate acreditată și cotată cu grad de încredere. Aceste succese vi se datorează și dvs., studenților, și de aceea astăzi, la ceas de sărbătoare vă felicit, dar vă și mulțumesc. Conform tradiției șaguniste, cursul festiv de închidere a cursurilor este susținut de o ilustră personalitate, exemplar consacrată în domeniul breslei, un profesionist de valoare deosebită, un etalon pentru cei care pășesc în profesie”. Și aici s-a referit la invitatul de onoare în persoana publicistului Emil Hurezeanu.A fost invitat să le vorbească absolvenților și academicianul Teodor Dima, Doctor Honoris Causa al acestei universități, și care și-a amintit cu plăcere că s-a întâmplat să fie prezent și la momentul înființării acesteia, dar a asistat și la înflorirea ei. „Treptat, treptat, rămân din ce în ce mai puține universități particulare și e bine că se întâmplă așa. Dar «Andrei Șaguna», prin modul cum a fost vegheată de conducerea ei, crește de la an la an. Să vă folosiți cât mai bine de diploma pe care o veți primi astăzi și să mergeți mai departe, să nu vă opriți aici”. De asemenea, au mai luat cuvântul prorectorul Ioan Doltu și Dorel Onaca, președintele Senatului acestei universități.Prelegerea renumitului Emil Hurezeanu a debutat cu o mărturisire comică: „Sunt în situația țânțarului ajuns pe o plajă de nudiști care știe ce are de făcut, dar nu știe de unde să înceapă”. Și totuși a continuat prin a se adresa studenților „nu dvs. mă primiți pe mine, ci voi veniți spre lumea liberă și vă spun: Bine ați venit! Vă spuneți șaguniști cu o îndrăzneală demnă de iertat și de înțeles”. După care le-a vorbit despre importanța liderului patriotic, a liderului religios și inte-lectual care a fost Andrei Șaguna. „Într-o perioadă de disensiuni mortale este omul care unifică, într-o perioadă de confruntări confesionale știe să unească izvoarele aceleiași credințe (…) Un personaj ideal al actualității, din păcate inexistent (…) Șaguna a construit prin ruptură, însoțită imediat de sudură”.Cursurile festive continuă și astăzi, absolvenții Facultății de Drept și Științe Administrative urmând să pășească cu emoție în Aula Magna îmbrăcați în ținutele de gală. Mâine, 16 mai, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu va susține cursul festiv în fața absolvenților de la Facultatea de Psihosociologie, după care, de la ora 17, este programată o lansare de carte „Manual de procedură civilă”, semnat de lect. univ. drd. Mihaela Mocanu.Luni, 21 mai, și marți, 22 mai, va veni rândul studenților ab-solvenți de la Facultatea de Știin-țe Economice, pentru care cur-sul festiv va fi susținut de academicianul Mugur Isărescu.