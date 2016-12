Elita matematicii româneşti se adună la Universitatea "Ovidius"

Elita matematicii românești se adună la Universitatea "Ovidius"

Începând de mâine, Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Universitatea Wisconsin-Madison din SUA, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR) și Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Constanța, organizează, în perioada 21-24 mai, cea de-a cincea ediție a „Workshop for Young researchers in mathematics”. Manifestare cu tradiție, organizată în fiecare an la „Ovidius”, din 2011, workshop-ul reunește, la invitația colegilor de Facultatea de Matematică și Informatică a UOC, elita matematicii românești, tineri matematicieni care lucrează în țară și în străinătate.Alături de reprezentanți de la prestigioase universități și institute de cercetare din țară vor participa tineri matematicieni de elită din Statele Unite (University of Wisconsin - Madison, SUA) și de la The American University of the Middle East din Kuweit. De asemenea vor veni și tineri cercetători de la Bitdefender, București și studenții facultăților de Matematică și Informatică de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea București, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.