Elevul-problemă de la „Traian“ intenţionează să dea în judecată conducerea liceului

Dreptul la replica

Postez și aici replica pentru articolul precedent: "În anul 2012, conducerea unității a impus o ținută școlară anunțând în prima zi de școala acest lucru. Discuțiile în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinților și Consiliului Elevilor au fost după acest anunț. În calitate de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor în acel moment, am adoptat o poziție neutră în momentul în care domnul director a prezentat în cadrul unei ședințe două variante de tricouri. A existat un singur vot în acest sens atunci deoarece una dintre oferte era clar superioara celeilalte. Din cauza faptului că m-am abținut de la vot am fost mustrat de conducerea unității și de membri ai Consiliului de Administrație. După o discuție controversată în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinților, tema a fost abordată din nou (la cererea membrilor) în cadrul unei ședințe a Consiliului Elevilor. Opinia unanimă a tuturor membrilor a fost că nu este nevoie de o ținută deoarece regulamentul unității preciza deja o ținută decentă și că existența unei ținute obligatorii afectează dreptul la educație gratuită. Schimbarea de opinie a fost argumentată de membrii Consiliului prin faptul că în ședința precedentă au simțit o presiune din prezența directorului și nu au avut curajul de a-și exprima punctul de vedere democratic. Consiliul Școlar al Elevilor nu a votat niciodată ținuta care este în prezent folosită la Liceul Teoretic Traian. Nici nu apucasem să comunic rezoluția ca deja primisem pe căi neoficiale avertismente că lucrurile nu vor merge într-o direcție bună. În acel moment, s-a convocat o Adunare ad-hoc a Consiliului pentru ca directorul să-mi reproșeze că am greșit acceptând dezbaterea unei probleme a elevilor. Solicitarea a 6% din PIB pentru educație este un demers comun al elevilor, părinților, profesorilor. Elevii sunt cei mai îndreptățiți să ceară finanțarea corespunzătoare a educației deoarece asupra lor se răsfrâng neajunsurile din educație. În data de 16 septembrie noi am organizat un protest pentru ca am vrut să transmitem un mesaj. Mesajul a ajuns până la Prim-Ministru care ne-a luat în răs solicitarea. Asta este, mergem mai departe. Este o minciună informația potrivit căreia eu îndemn elevii să plece de la ore. Au existat plângeri din partea acestora că în pauză nu sunt lăsați să iasă din liceu și atunci le-am citat prevederile legale. În timpul primului semestru, mai mult de jumătate din acesta, am deținut funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Constanța, funcție ce implică foarte multe responsabilități și anumite prezențe la evenimente, întruniri sau chiar videoconferințe cu oficialii din Minister. Atunci când am lipsit, am procedat regulamentar și am făcut cerere pentru motivarea absențelor. A existat o singura cerere în nume personal și anume atunci când am susținut examenul auto. Eu nu instig la nerespectarea normelor, ci respectarea lor în ordinea puterii pe care o au: Constituție, Legi, ordine de ministru, hotărâri interne. Menționez că apariția în presa a acestui subiect a condus la prezența domnului director în clasa noastră care le-a explicat colegilor mei că din cauza mea vor avea un stres în plus la examenul de Bacalaureat. De aici și reacția lor. Doamna director adjunct greșește când spune că m-am axat doar pe ce mă interesează pe mine și pot da două exemple foarte importante: Constanța a fost județul cu cea mai puternică reacție în momentul în care elevii navetiști nu și-au mai primit bani de multe luni, chiar dacă acest lucru nu mă afectează pe mine personal, dar am luptat pentru colegii mei. Primăria de 10 ani de zile refuză aplicarea legii educației în privința acordării de reducere la transportul local în comun tuturor elevilor. Este o luptă pe care mi-am asumat-o chiar dacă predecesorii mei s-au complăcut în tăcere. Aș dori să pot să mă concentrez pe cele două examene importante, dar abuzurile care se fac nu pot să le tolerez. Tot acest scandal nu ar fi început dacă nu mi-ar fi fost scăzută nota la purtare."