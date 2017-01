Elevul picat de la etajul II a vrut să o facă pe Spiderman

Incidentul petrecut marți, 20 octombrie, seara, la Școala nr. 7 „Remus Opreanu” a produs mare panică mai ales în rândul cadrelor didactice ale acestei instituții care nu-și amintesc să mai fi pățit așa ceva. Reamintim că un elev de clasa a VII-a a alunecat în pauza de la ora 16 pe balustrada de la scara profesorilor în încercarea de a face o schemă cu care să-și convingă colegii cât este de curajos. Ghinionul lui a fost să alunece de la etajul II, în picaj, direct la parter, pe burtă, și să se aleagă cu o sperietură zdravănă. Dar și cu o fractură la un deget, conform declarației dr. Florin Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Constanța. „Este foarte con-știent, mănâncă, se joacă, iar părinții lui trebuie să fi făcut multe fapte bune la viața lor de le-a scăpat copilul doar cu un deget luxat”. Elevul va mai fi ținut, totuși, în spital sub observație câteva zile, pentru a fi eliminată orice suspiciune. Directoarea adjunctă a școlii, prof. Carmen Chiriță, ne-a povestit ieri că din discuțiile avute cu elevul după ce și-a mai revenit, dar și cu colegii aflați prin preajmă, „eroul” spera să-i iasă o figură cam dificilă, de a sări dintr-o parte în alta a balustradei. Ceva gen… Spiderman, deducem noi, cei care mai avem copii mici și îi vedem fascinați de gesturi îngrijorător de periculoase. Concluzia este aceeași de câțiva ani încoace, și anume că ceea ce văd la televizor sau la jocurile pe calculator are un efect de-a dreptul devastator asupra minții lor De asemenea, directoarea Chiriță consideră că în urma acestui eveniment este necesară o rediscutare a regulamentului de ordine interioară al instituției, dar și luarea unor măsuri de siguranță. „Am chemat la prima oră reprezentanții RAEDPP pentru a vedea ce se poate face. Nu putem închide scara de tot, din cauza planului de evacuare în caz de incendii. Plus că la fel de bine se putea întâmpla și pe scara elevilor, care este proiectată cam la fel”. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-a deplasat la fața locului prof. Doinița Apostol, inspector școlar învățământ primar, care împreună cu colectivul de cadre didactice de la Școala nr. 7 a ajuns la concluzia că profesorul de serviciu nu poate fi incriminat atâta timp cât i-a atras atenția, dar elevul a refuzat să asculte. Că va avea nota scăzută la purtare nu ar constitui o noutate pentru Marius Nicușor D., regretabilă este însă starea la care a adus întreg corpul profesoral care s-a mobilizat exemplar, lucru pentru care tatăl victimei a ținut să aducă mulțumiri.