Premieră la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida“ din Constanța

Elevii vor putea primi calificarea pentru categoria E

Pentru majoritatea conducerilor instituțiilor de învățământ constănțene, anul 2010 a constituit un an de adâncă reflecție asupra posibilităților de lărgire a fondurilor extra-bugetare. După ce cureaua s-a strâns din ce în ce mai tare, RAEDPP Constanța reducând drastic abonamentele la telefonul din secretariat sau la internet, unii directori au hotărât închirierea de spații, precum aule sau săli de festivități, alții au înființat asociații non-profit prin intermediul cărora prestează anumite activități. Este și cazul Grupului Școlar „Dimitrie Leonida”, al cărui profil auto a permis extinderea unei prestații din aria curriculară. „Încercăm să ne descurcăm pe vreme de criză din surse extra-bugetare”, ne declara prof. Adriana Cristina Oprea, directorul instituției. „Am avut 400 de milioane lei strânse din fonduri extra-bugetare, care au fost atrase din diferența de plată a orelor de conducere prevăzute în programa școlară. Pe parcursul a trei luni, am strâns această sumă, din care 280 milioane lei vom aloca achiziționării unui autoturism «Dacia Logan», iar din diferență, în luna ianuarie 2011, am prevăzut în fișa de buget achiziționarea unui cârlig pentru remorca unui camion. Astfel, vom reuși să oferim elevilor calificarea și pentru categoria E, pe lângă B și C. De asemenea, am terminat de montat geamuri termopan la cămin și acum ne apucăm de o sală de festivități pentru 100 de persoane”. Amenzile DSP Constanța nu sunt invincibile În vara anului 2006, pe data de 18 (sau 19 iunie?), căminul Grupului Școlar „Dimitrie Leonida” era depistat „murdar” de o echipă a Direcției de Sănătate Publică Constanța. Cum, la momentul respectiv, instituția se afla în vacanță și nici măcar nu găzduia o tabără sau orice alt eveniment, sancțiunea părea nejustificată. După trei ani de la constatarea așa-zisei nereguli, Fundației „Dimitrie Leonida” a Grupului Școlar i-a fost poprit pe fonduri o amendă de 3.000 lei. „Ne-am judecat de pe 14 februarie până pe 14 septembrie, ca în final să câștigăm”, ne-a declarat prof. Adriana Cristina Oprea. „Un viciu l-a constituit încadrarea noastră în categoria agenților economici. Alt viciu s-a constatat la data întocmirii procesului verbal, una din zilele reclamate fiind duminică. Cei de la DSP au invocat tardivitatea contestației, dar numai pentru că ei n-au mai găsit procesul verbal original”. Cu tenacitate, conducerea de la „Dimitrie Leonida” dovedește că amenzile DSP Constanța nu sunt invincibile.