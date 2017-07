Elevii solicită restructurarea examenului de bacalaureat! "Să fie eliminaţi itemii subiectivi!"

Elevii solicită restructurarea examenului de bacalaureat! "Să fie eliminați itemii subiectivi!"

Reevaluarea lucrărilor contestate a scos la iveală numeroase diferențe mari de notare, unii candidați reușind chiar să promoveze examenul în urma recorectării. Tocmai de aceea, reprezentanții elevilor consideră că lucrările nu au fost corectate cu maximă responsabilitate.„Consiliul Național al Elevilor își exprimă profunda indignare față de corectarea deplorabilă a lucrărilor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat din acest an. Deși în fiecare an școlar sunt sesizate inconveniente, sesiunea 2017 pare a fi marcată de erori majore de corectare a lucrărilor, erori ce afectează rezultatele absolvenților, inscrierea în învățământul superior, dar și integritatea sistemului educațional”, explică reprezentanții elevilor.Potrivit acestora, în urma recorectării contestațiilor, se remarcă și în acest an numeroase diferențe mai mari de un punct față de corectările inițiale. Printre județele unde s-au regăsit probleme de corectare amintim de Brașov, Vrancea, Constanța, Neamț, Hunedoara, Gorj și Dâmbovița. „Comisiile care au corectat lucrările provenite din aceste județe au dat astfel dovadă de lipsă de profesionalism în acordarea punctajelor și au periclitat parcursul academic al absolvenților. Mai mult decât atât, considerăm inadmisibil să existe cazuri în care elevii să fie eliminați din cadrul examenului de bacalaureat pe baza unor motive nefondate, precum cele semnalate în județul Dâmbovița. Susținem pe deplin că eroarea aparține comisiilor care au corectat lucrările celor doi elevi, odată ce înregistrările video infirmă orice presupusă astfel de tentativă”, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Elevilor.Structura reprezentativă a elevilor din România ridică și problema restructurării examenului, astfel încât să fie eliminați itemii subiectivi și să existe bareme clare de notare, cu direcții bine conturate de abordare a noțiunilor, și solicită profesorilor din cadrul comisiilor de corectare să acorde o atenție deosebită corectării lucrărilor pentru o evaluare cât mai obiectivă și corectă.