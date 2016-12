Elevii şi studenţii constănţeni, în cursa pentru... Londra

Elevii și studenții constănțeni, în cursa pentru... Londra

Vineri, 18 februarie, începând cu ora 9.00, în sala Coriolan a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” este programată faza județeană a Concursului Internațional de discurs pu-blic în limba engleză. Competiția se adresează elevilor și studenților cu vârste cuprinse între 8 și 20 de ani și este împărțită pe următoarele grupe de vârstă: elevii între 8 și 11 ani participă la concurs până la etapa județeană, cei între 12 și 15 ani participă la concurs până la etapa regională, iar cei între 16 - 20 ani participă la toate etapele concursului având șansa de a concura în faza Internațională de la Londra. Tema națională pentru ediția 2011 a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză este „Dreams and Fantasies” (Vise și fantezii). Câștigătorii finalei naționale vor pleca la Londra pentru finala internațională, pentru care vor trebui să pregătească un discurs cu tema „Words are Not Enough” (Cuvintele nu sunt de ajuns). După cum ne-au precizat organizatorii, la finalul fiecărui discurs urmează maximum două minute de întrebări din partea juriului și/sau a publicului. Juriul este obligat să pună întrebări dacă nu se primesc întrebări din partea publicului. Concurentul trebuie să răspundă succint fără a relua pasaje din discurs. Introducerea vorbitorilor va fi făcută de către un moderator care va menționa numele, titlul discursului, instituția de învățământ de la care provine concurentul și profesorul îndrumător. După terminarea discursului unui concurent, moderatorul va invita publicul și juriul să îi adreseze întrebări. Ordinea vorbitorilor în concurs se va stabili alfabetic. Faza regională este programată pentru 4 - 6 martie, semifinala națională, la București, pe 17 martie, finala națională pe 18 martie, urmând ca, în perioada 18 - 24 mai, cei mai buni elevi și studenți să participe, la Londra, la marea finală. Juriul de vineri va fi format din Florina Jasmine Niculescu, inspector de specialitate ISJ Constanța, coordonator național al concursului, și trei coordonatori regionali: prof. Doina Cheramidiglu, CNMB, prof. Camelia Dochie, Liceul Teoretic „George Călinescu”, și prof. Argentina Petcu, Școala cu clasele I-VIII nr. 8.