Elevii şi profesorii Şcolii nr. 30 au fost oaspeţi de "rang european"

Elevii și profesorii Școlii nr. 30 au fost oaspeți de "rang european"

La Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, s-au încheiat, week-end-ul trecut, activitățile prilejuite de al doilea schimb pe termen scurt al grupurilor de elevi din cadrul proiectului european Erasmus+, intitulat „Invaders - How they shaped the Europe of today”, ce se derulează până în luna august 2017, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, sub coordonarea prof. Dorina Șacu.55 de profesori și de elevi din Irlanda, Anglia, Finlanda, Polonia, Spania și Italia au trecut pragul școlii constănțene, fiind primiți cu pâine și cu sare de către elevi îmbrăcați în costume populare românești și au petrecut patru zile pline, aproape fără de răgaz, elevii și profesorii tratându-i cu ospeția specific românească.Așadar, au participat la o vânătoare de comori în centrul vechi al Constanței, urmată de o vizită ghidată a acestuia și de intrarea în Sala Tezaurului de la Muzeul de Istorie Națională și Arheo-logie. Apoi, delegația s-a deplasat la Adamclisi, unde, pe lângă vizitarea obiectivelor arheologice, elevii au participat la ateliere de tras cu arcul, de pielărie, ceramică, lupte.În cea de-a patra zi de ședere la Constanța, a avut loc o vizită la Primăria Constanței și o primire oficială a delegației de către primarul Decebal Făgădau și câțiva membri ai Consiliului Local. În ultima zi a evenimentului, elevii au filmat la sediul unei televiziuni locale știri despre invadatori.Întreaga săptămână, elevii români implicați în proiect au fost alături de colegii lor, au legat prietenii noi sau și-au revăzut câțiva prieteni pe care și-i făcuseră în mobilitățile anterioare din Anglia, respectiv Spania.