Elevii şi preşcolarii intră în vacanţă pentru o săptămână

10 intrebari pentru dictatoare

1) Mai trimiti profesorii si personalul auxiliar sa faca propaganda, presiuni pentru strangerea fondului scolii? 2) Mai mergi in excursii la restaurant cu gimnaziul? 3) Mai propui sefi de catedra cu DEF cand altii sunt mai pregatiti (ai auzit de gradul I?)? 4) Mai incurajezi cumulul de functii sef de catedra-director educativ-sef diriginti-membru CA-membru CEAC-membru diverse comisii? Cand duci lipsa de yes-meni... 5) Procesele verbale cine le mai scrie? Mai consemneaza... pe sarite, sau a revenit respectiva individa la normalitate? 6) Vizitele de stat la colonia sc 36 cu cine le faci acum ca Radu si Raducu nu mai sunt? 7) Campaniile antifumat ale unei ex-invatatoare fumatoare cum se mai deruleaza? 8) Statie radio in liceu pe cand? Nu sunt bani? in 7 ani nu ati fost in stare sa strangeti destui banuti din targuri si alte prostioare de-astea? 9) Balul bobocilor unde il organizezi? Am auzit ca in Mamaia exista un restauran... ah, stai! stii despre ce vorbesc, doar mergi acolo in fiecare an, prietenii stiu de ce! Aragaz cu patru ochi... 10) Vin alegerile, mai candidezi? Vezi ca ai competitie chiar la tine in ograda! Iubesti tradarea (doar stii la ce ma refer, Cornelia nu cred c-a uitat gustul amar), dar urasti pe tradatori?