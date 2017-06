Elevii s-au reîntors în bănci. Urmează două luni de foc pentru elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a

Elevii s-au reîntors în bănci. Urmează două luni de foc pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a

Ştire online publicată Marţi, 02 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ultimii programați sunt elevii de clasa a VI-a, care vor susține evaluarea națională la Limbă și comunicare pe data de 10 mai, iar la Matematică pe 11 mai.Luna mai este una de foc pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, întrucât au fost programate tezele. Așa încât 1 iunie va veni și cu un respiro după acestea, anul școlar 2016-2017 încheindu-se pe data de 17 iunie.Practic, din 2 mai, îi așteaptă șapte săptămâni de cursuri, cu teze și examene, în funcție de nivelul de învățământ.Vacanța de vară va fi între 17 iunie și 10 septembrie. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 26 mai, iar pentru clasa a VIII-a pe 9 iunie.În ceea ce privește Programul național „Școala altfel”, în funcție de planificările școlilor, acesta se poate desfășura în perioada 15 mai - 9 iunie 2017.7 - 9 iunie 2017: Înscrierea la Evaluare națională9 iunie 2017: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a19 iunie 2017: Limba și literatura română - probă scrisă21 iunie 2017: Matematica - probă scrisă22 iunie 2017: Limba și literatura maternă - probă scrisă26 iunie 2017: Afișarea rezultatelor (până la ora 16)26 iunie 2017: Depunerea contestațiilor (orele 16 - 20)27-29 iunie 2017: Rezolvarea contestațiilor30 iunie 2017: Afișarea rezultatelor finale după contestații22 - 26 mai 2017: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen26 mai 2017: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a6 - 7 iunie 2017: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A8 - 9 iunie 2017: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B9, 12 - 13 iunie 2017: Evaluarea competențelor digitale - proba D14 - 16 iunie 2017: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C26 iunie 2017: Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă27 iunie 2017: Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă28 iunie 2017: Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă30 iunie 2017: Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă5 iulie 2017: Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00-20:00)6 - 9 iulie 2017: Rezolvarea contestațiilor10 iulie 2017: Afișarea rezultatelor finale.Cum va arăta viitorul an școlarPavel Năstase, Ministrul Educației, a aprobat și structura anului școlar 2017-2018. Potrivit documentului, cursurile noului an școlar 2017-2018 încep luni, 11 septembrie și însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni).Potrivit portalinvatamant.ro, structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:Vacanța de iarnă (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018)Vacanța intersemestrială (3 - 11 februa-rie 2018)Vacanța de primăvară (31 martie - 10 aprilie 2018)Vacanța de vară (16 iunie - 9 septembrie 2018).Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.