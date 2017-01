„Elevii români sunt mai conştiincioşi decât cei din Germania!“

Prof. Astrid Neemann, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“:

„Elevii români sunt mai conștiincioși decât cei din Germania!“

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța reușește an de an să aducă în cancelaria sa oaspeți de a căror prezență beneficiază elevii pasionați în special de limbi străine. În urmă cu un an, scriam despre un voluntar american al Corpului Păcii, James R. Holman, în vârstă de 64 ani, de profesie jurnalist, care venise să predea engleză. Zilele trecute, am cunoscut-o pe Astrid Neemann, care a venit tocmai din Bochum (Germania) să susțină cursuri de cultură germană.- Doamnă profesoară, în ce împrejurări ați ajuns la Constanța? - Prima dată am venit în luna aprilie a anului trecut, doar ca să vizitez școala și orașul. Am revenit în luna august. Prezența mea aici se datorează unui program lansat de Guvernul Germaniei, prin care sunt trimiși în România ori Bulgaria profesori care să predea germana. Acasă predau limbi străine, ca engleză și franceză, copiilor din clasele a V-a până la a XII-a.- Cum vi se par elevii români, în comparație cu ai dvs.? - Cel puțin la această școală, elevii îmi dovedesc că vor cu adevărat să studieze și sunt încântați când ne întâlnim la oră. Acasă, la școala unde predau sunt foarte mulți elevi străini, care sunt cuprinși într-un program de învățare a limbii germane. Probabil că și aici, în România, depinde de școală. Spre deosebire de elevii școlii din Germania, unde au cu totul alte preocupări, precum statul pe internet sau jocurile, cei de la „Mircea”, de la clasa a IX-a la a XII-a, sunt mai entuziaști, au un nivel ridicat de studiu. La clasele a IX-a predau comunicare, dar și geografie germană, în clasa a X-a vorbim despre istoria Germaniei, dar și comunicare, iar la clasele a XI-a și a XII-a îi pregătesc pentru un examen special, care se susține la Ambasada Germaniei. Cei care vor reuși să ia acest examen au posibilitatea să se înscrie la orice universitate din Germania fără admitere. O surpriză foarte plăcută mi-au oferit-o elevii de la acest liceu atunci când le-am propus să realizăm împreună un ziar într-o zi de sâmbătă. Și au apărut 70 de elevi. Am fost foarte surprinsă, pentru că în Germania dacă le propuneam așa ceva într-o zi liberă nu ar fi venit nimeni. Zilele acestea ar trebui să apară acest ziar.- Ce surprize ați mai avut de la venirea la Colegiul „Mircea“?- Sistemul de notare este total diferit de cel de acasă. În Germania, se dau note de la 1 la 6, 6 fiind nota cea mai mică. În timp ce acasă nu mulți obțin nota maximă 1, aici, toți elevii își doresc o notă de 10 și chiar muncesc pentru a o obține.- Ați reușit să vizitați și alte locuri din România? - Deocamdată, nu. Când am venit, doar am trecut cu mașina prin Maramureș, Brașov, București. Am plănuit să merg în Delta Dunării, în luna aprilie, și poate în vacanța mare să fac un tur al României. În vacanța aceasta am fost acasă, la băieții mei, care au 21, respectiv 23 de ani. Plănuim să mergem împreună în Deltă.- De la cine primiți salariu aici, în România? - Am doi șefi (spune râzând). Pe de o parte, primesc bani de la Guvernul Germaniei, iar aici, în România, primesc salariul unui profesor debutant. Mai am colegi care predau la București, Suceava, Iași și Craiova.