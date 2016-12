Elevii NU VOR MERGE NICI MÂINE la ŞCOALĂ!

4

In judetul Braila a fost cod rosu insa scolile din municipiul Braila au fost deschise. La Braila nu ingheata copii pe strada? Noi parintii ce facem? Ne luam concedii fragmentat? Copii recupereaza materia in ce conditii? Pe repede inainte ca sa bifam ceva? AM inteles luni, am inteles marti dar deja exagerati! Va rog domnilor inspectori scolar sa meergeti in parcul Tabacariei si veti fi surprinsi cati copii nu ingheata la sanius. De ce ar ingheta in drumul de cateva minute spre scoala??????