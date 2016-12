"Elevii nu ştiu să comunice, ajung să fie studenţi şi nu pot să redacteze nimic"

1

un adevar trist

Cauzele sint cunoscute: timpul mare de stat pe net ( cu linbajul specific ) , TV-urile care se intrec in emisiuni de indobitocire ( mai putin cea de stat pe care o tot hulim ) lipsa de timp acordat cititului care fara dubiu este cea mai importanta sursa de imaginatie .Copiii primesc acum totul imaginat de altii ( asa arata un personaj , un peisaj sau un decor etc ) totul prin filtrul mic / mare ecran ei fiind scutiti de efortul imaginarii. Apoi neacordarea unei atentii suficiente in scoala pentru literatura , a i invata cum sa compuna ceva sau sa se exprime corect si frumos ( ati obserat ca foarte multi copii chiar buni la carte au un accent, o muzicalitate in vorbire de rapperi ? ) A disparut dialogul si aici principala cauza este familia care absorbita de goana dupa cele necesare, apoi de o relaxare excesiva la TV nu mai are timp sa se descopere, ducind inevitabil la refugiul interior al membrilor sai ,la copii manifestindu-se fenomenul mai vizibil si mai ingrijorator .Psihologii si sociologii vor avea mult de lucru. Nu vedeti ca oriunde tinerii stau tot timpul cu ochii in telefoane ? ca aproape nu vorbesc intre ei ? acest refugiu inconstient acopera lipsa artei conversatiei. Ar fii si alte cauze dar putem concluziona prin verdictul fara echivoc : LIPSA DE CULTURA !!!