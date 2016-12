Elevii nu mai au vacanţă de Paşti

Elevii nu mai au vacanță de Paști

Astăzi este prima zi a semestrului al doilea, unul foarte lung, spre dezamăgirea elevilor din ciclul primar, care nu vor mai avea nicio vacanță intersemestrială.De asemenea, pentru prima dată în istoria învățământului românesc, copiii nu vor mai avea vacanță de Paști, respectiv în jurul datei de 5 mai, când se va sărbători anul acesta.Așadar, până pe 21 iunie, pentru majoritatea elevilor, cu excepția celor din clasele terminale, sunt programate o vacanță de primăvară, o săptămână cu activități extrașcolare, evaluarea națională și examenul de bacalaureat.În acest interval, săptămâna 1-5 aprilie este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, program cunoscut anul trecut ca „Săptămâna altfel”, care are un orar specific.Apoi, din 6 aprilie, elevii vor avea o vacanță de primăvară, care durează până în 14 aprilie. Cursurile vor fi reluate luni, 15 aprilie, și vor dura până în 21 iunie. De Paști, doar 6 mai, a doua zi de Paști, va fi considerată legal liberă. De asemenea, va mai exista o zi liberă pe 1 mai, care pică într-o miercuri.Pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie la data de 14 iunie, iar Evaluarea națională are loc în intervalul 25 iunie-3 iulie. Până atunci, însă, elevii ultimului an de gimnaziu vor mai susține o simulare a acestui examen foarte important din viața lor de școlari. Prima repartizare computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc în 16 iulie.Vacanța de vară începe în 22 iunie și se încheie în 15 septem-brie. Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013 se susțin, de regulă, până la data de 25 mai.Pentru clasele terminale din învățământul liceal, cursurile se încheie la data de 31 mai. Examenul bacalaureat va avea loc în intervalul 10 iunie-28 iunie - probele orale și 1 iulie-5 iulie - probele scrise. Cel mai probabil spre sfârșitul lunii iulie vor începe și înscrierile la facultăți. Rămâne de văzut câte vor respecta recomandarea actualului ministru al Educației Remus Pricopie de a introduce examenul de admitere.