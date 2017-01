Elevii mircişti se implică în Educaţia pentru Cetăţenia Europeană

Elevii mirciști se implică în Educația pentru Cetățenia Europeană

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a găzduit, sâmbătă, 27 martie, o întâlnire de lucru în cadrul proiectului transfrontalier ECE ROMBUL - Educație pentru Cetățenie Europeană - Românii și Bulgarii din Dobrogea Europeană, aflat în ultimul an de desfășurare. În proiect sunt implicați elevi și cadre didactice ale Colegiului Național Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, ale Liceului „N. Vaptarov” din Silistra și ale Liceului „P. R. Slaveikov” din Dobrici. La fel ca în anii anteriori, atelierele de lucru s-au desfășurat pe secțiuni: Științe, Limbă și Comunicare și ECE ROMBUL on the net. În cadrul secțiunii Științe, elevii constănțeni le-au prezentat colegilor români și bulgari rezultatele activităților de până acum, constând într-o prezentare a județului Constanța printr-un material fotografic realizat în timpul deplasărilor pe teren, în zonele de interes ecologic, speologic și turistic. Pornind de la acesta, elevii au editat și o broșură, repre-zentând o parte din produsul final al activității din cadrul domeniului Științe. În ceea ce privește secțiunea Limbă și Comunicare, mirciștii au pregătit 30 de pagini din viitorul ghid de conversație pe două coloane (română - engleză), pe care l-au completat cu a treia coloană - în limba bulgară (redând inclusiv transcrierea fonetică). Dacă, pentru moment, engleza constituie doar o cale de mijlocire lingvistică, în varianta finală ea va dispărea, pentru a rămâne doar limbile participanților la proiect. Secțiunea ECE ROMBUL on the net a constituit prilejul lansării site-ului www.ecerombul.ro, care conține toate acțiunile proiectului, precum și un forum de discuții, pe care elevii au simulat deja situații de comunicare. Următoarea întâlnire de lucru va avea loc în luna mai, când gazdă va fi Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea. Teatrul, un alt punct forte al mirciștilor Elevii de la CNMB continuă seria succeselor și în ceea ce privește arta Thaliei. Astfel, în perioada 20-21 martie 2010, trupa de teatru „Noi” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a participat la cea de-a V-a ediție a Festivalului de Teatru pentru Liceeni „Catharsis” de la București, organizat de Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Pentru acest eveniment, liceenii au pregătit spectacolul „Casa de pe graniță”, de Slawomir Mrozek, regizat de Tiberiu Roșu, actor al Teatrului pentru Copii și Tineret, prezentând, totodată, și un fragment din piesa „Chirița în Iași”, în cadrul probei impuse. Pentru evoluția lor, mirciștii au obținut două distincții, și anume: premiul „Actriță mare în rol mic”, care i-a revenit Mariei Dămășaru și premiul pentru „Adecvarea tehnicilor multimedia in spectacol”. Din juriu au făcut parte Magda Catone, Vlad Logigan, Adrian Pădurariu, președintele de onoare fiind actorul Florin Zamfirescu. Spectacolul „Casa de pe graniță” va participa, în toamna acestui an, la Festivalul Internațional de Teatru „Babel”, de la Brest, Franța.